A unos días del inicio de la temporada 2023 del “spring break”, comenzaron las acciones de información a los turistas, principalmente estudiantes de Estados Unidos que llegarán en las próximas semanas.

“México no permite que transportes drogas, armas de fuego, explosivos y sustancias flamables o combustibles. Es preciso documentar los objetos afilados”, señala un mensaje que empezó a difundirse entre las agencias de viajes que manejan este segmento.

“Mexico does not allow you to transport drugs, firearms, pointed items, explosives, flammable substances, and combustibles. Document sharp objects. #SpringBreak #Cancun #Tulum #RivieraMaya #Cozumel), refiere el mensaje en inglés.