Cancún, 13 de septiembre 2022.- El Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT) presentó la ventanilla única digital y la digitalización de trámites de universidades, siendo la Universidad Tecnológica de Cancún BIS una de las dependencias estatales que se pone a la vanguardia para ofrecer trámites a distancia y con pago en línea, beneficiando a la comunidad universitaria para la realización del pago de diferentes servicios.

El director del IQIT, Mtro. Marco Antonio Bravo Fabián y el rector de la UT Cancún BIS, Mtro. Julián Aguilar, encabezaron el evento en el que se dieron a conocer los avances que hay en materia de digitalización de trámites de las dependencias estatales, siendo ocho las dependencias que se sumaron a este ambicioso proyecto, que hoy se traduce en una realidad.

El rector de la UT Cancún agradeció al IQIT el apoyo para avanzar hacia una mejora en los servicios que se ofrecen en esta institución educativa, además de elegir a esta casa de estudios para ser la sede del evento en el que dieron a conocer estos proyectos que permiten mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses.

Así mismo, agradeció el apoyo y confianza que dieron a los jóvenes egresados (as) de la carrera de Ingeniería de Desarrollo de Software de la UT Cancún, quienes trabajaron de la mano del área de sistemas y de esta dependencia estatal para contar con este servicio.

“Incluir a los estudiantes en estos proyectos, permite contribuir a la economía del conocimiento”, manifestó Julián Aguilar, integrando a las políticas públicas el talento de los jóvenes Enrique Alejandro Moo Oy, Eduardo González Canul, Michel Hernández Puc y José Andrés Pérez López, quienes -dijo- son nuestro #OrgulloUT.

En el marco del XXV aniversario de la universidad, sostuvo que entrar en la digitalización de trámites permite romper paradigmas, mejorando en la reducción del tiempo, evitando actos de corrupción y garantizando que el uso de datos personales es y seguirá siendo exclusivamente por parte de la UT Cancún.

Con la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital en la UT Cancún avanza hacia la transformación digital, ya que se podrán hacer pagos como la reinscripción de alumnos (as) de nivel TSU, licenciaturas e ingenierías; la inscripción de estudiantes de nuevo ingreso a TSU; el certificado parcial de estudios; la constancia de estudios con calificaciones; la constancia de estudios simple y el trámite del título 5A y TSU.

En su intervención, el Mtro. Marco Antonio Bravo Fabián, director general del IQIT, destacó que ha sido un gran trabajo, que ha conjuntado la suma de esfuerzos y voluntades para agilizar los trámites y servicios que ofrece el gobierno estatal a través de la digitalización de estos que resultan en beneficio para los (as) ciudadanos (as) y usuarios (as).

“Este es uno de los sueños que hoy se ve materializado y que impactará en positivo a una región, cambiándole la vida a la gente”, enfatizó el funcionario estatal; quien subrayó que es un logro que se obtiene gracias al apoyo de jóvenes emprendedores y comprometidos en mejorar la calidad de vida de las personas, porque ayudará en el ahorro de tiempo para la realización de los trámites.

Destacó que el IQIT ha venido trabajando con las universidades para avanzar en la digitalización de trámites de las dependencias estatales, siendo el caso de la UT Cancún BIS que se ha tenido la colaboración de los universitarios (as) para que a través del portal del gobierno estatal potys.gob.mx se pueda hacer la renovación de las licencias de manejo en Othón P. Blanco.

Refirió que 12 universidades participaron en el portal Potys, siendo la UT Cancún la que más comprometida estuvo al aferrarse al logro del objetivo de digitalizar servicios y trámites de esta casa de estudios; lo cual es reflejo del liderazgo de su rector Julián Aguilar, quien contagia del entusiasmo por hacer cosas que sean de beneficio para la sociedad.

Marco Bravo indicó que para este proyecto convocaron a todas las dependencias y solo ocho fueron las que lograron la digitalización con la oferta de 26 trámites de instituciones como la UT Cancún, Universidad del Caribe, CAPA, Ecología, entre otras.

De esta manera, el gobierno del estado a través del IQIT ha implementado el programa de innovación y tecnología para crear y fortalecer el entorno digital, haciendo los trámites más fáciles y rápidos para beneficio de la ciudadanía.

Tras presentarse el caso de éxito del trámite de pago de agua de CAPA, Geovanny Alejandro Basto Cabrera, jefe de Departamento de Interoperabilidad del IQIT, realizó la presentación de la plataforma POTYS, refiriendo que es un desarrollo inter-APIS, en el cual se hace uso de diferentes tecnologías y sistemas operativos de consumo que permite vincular los APIS con la base del sistema integral universitario.

Indicó que el objetivo de Potys es ofrecer una conexión segura y estandarizada, a través de APIS con los sistemas de bases de datos de las diferentes instancias de gobierno para ofrecer los trámites en línea.

Posteriormente, fue Natividad Cauich, directora de Gobierno Digital del IQIT, quien se encargó de explicar la metodología de la digitalización de los trámites, que ofrecerá en este caso una alternativa más de pago para los servicios que ofrece la universidad, por medio de la aplicación digital del gobierno del estado.

Como muestra durante el evento se hizo la presentación del trámite de la UT Cancún: Pago de certificado parcial de estudios, el cual estuvo a cargo de la estudiante Michel Hernández Puc, quien forma parte de este grupo de jóvenes innovadores egresados de la UT Cancún.

Para dar su testimonio de la importancia de la triple hélice, estuvieron los estudiantes de UT de Cancún: José Andrés Pérez López y Eduardo Canul González; por parte del sector empresarial, Tayde Favila Soriano, inversionista de trámites inmobiliario y como representante de asociaciones civiles participó Mauricio Zúñiga, presidente del Clúster INLATECH, quienes destacaron la importancia del trabajo en conjunto para brindar las herramientas que ayuden a empoderar a los jóvenes a emprender y trabajar de manera coordinada con el gobierno y el sector productivo.

Posteriormente, el director del Comité de Informática de la Administración Pública, Estatal y Municipal, CIAPEM A.C, Netzer Gabriel Díaz Jaime, hizo referencia de la importancia de la Transformación Digital en Gobiernos Estatales y Municipales, pues permite transparentar los procesos, agilizarlos y ofrecer una alternativa sencilla para los usuarios (as). De igual manera, el director general de Innovación Educativa de UAEQROO, Dr. Francisco Javier Guzmán Games, hizo la presentación de los Libros: “Trámites Instantáneos: Guía de Interoperabilidad Gubernamental” y “Software para trámites digitales gubernamentales”.

El rector Julián Aguilar y el director del IQIT, Marco Bravo Fabián realizaron la firma de Convenios Específicos de colaboración y coordinación en materia de interoperabilidad y de Adhesión al Convenio Marco para el desarrollo de la interoperabilidad entre ambas instituciones.

Para finalizar, la Mtra. Karla Rivero González, comisionada estatal de Mejora Regulatoria, destacó la importancia de la Mejora Regulatoria en la Transformación Digital de estados y municipios, buscando la transformación digital, esperando que pronto sea una realidad para Quintana Roo; así como también se encargó de dar las conclusiones y hacer la clausura del evento.