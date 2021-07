Cancún, 27 Julio.- Claudia Rodríguez Sánchez, vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Rodríguez Sánchez, informó que ayer entregaron a los presidentes de las mesas de consulta toda la documentación y material para que los ciudadanos puedan ejercer su opinión en la consulta de este domingo 1 de agosto.

Dijo que no esperan mayores problemas para el proceso de consulta popular, y en el caso del estado, reiteró que serán instaladas 793 mesas en toda su geografía.

El horario, dijo, será de 08:00 a 18:00 horas y en cada mesa habrá un presidente, secretario y un escrutador, además de dos suplentes. Dichas sedes estarán colocadas por unidades territoriales y para saber la ubicación deberá entrar a la página oficial del instituto, y localizarla de acuerdo con la credencial del INE.

Entrevistado por Origen, recordó que para que sea un ejercicio vinculante (válido) es requerido al menos del 40 por ciento de la participación ciudadana inscritos en la lista nominal.

“No se esperan mayores problemas en la apertura, los ciudadanos que estarán en las mesas fueron funcionarios de casillas el 6 de julio, no hay representantes de partidos. El proceso debe ser ágil”, indicó, tras enfatizar que será una opinión, no una votación, teniendo como únicas opciones el sí o no.

“En el estado vamos a tener 793 mesas receptoras, distribuidas por unidades territoriales, y en todo el país habrá 57 mil”, precisó la funcionaria electoral.

Claudia Rodríguez recordó que la pregunta de la consulta es, “Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar justicia de las posibles víctimas”.

“Más allá de la pregunta, es un ejercicio ciudadano para expresar una opinión en asuntos de trascendencia al país”, dijo e invitó a participar a la ciudadanía. (Infoqroo)