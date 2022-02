Cancún, 15 de febrero 2022.- Los dirigentes de la asociación de hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos Jesús Almaguer; Mirian Cortés, de Clubes Vacacionales; Eduardo Galaviz, del Observatorio Ciudadano; Iván Ferrat, del CCE y Angélica Farías, de la Coparmex, se manifestaron en contra de la pretensión surgida el 24 de enero, del diputado local, José de la Peña, de que se pague 150 por ciento más del impuesto de saneamiento ambiental y a cambio proponen proyectos que mejoren las playas y contengan el sargazo

En conferencia de prensa, informaron que esa postura del legislador de La Peña, de acuerdo a Almaguer es sumamente desproporcionada y no están de acuerdo, porque los pone en desventaja con la competencia, además de que es ir en contra la ley y afecta a todos, incluyendo a los ciudadanos del estado, porque todos vivimos del turismo, además dijo que le exigirán al gobierno del estado que también los municipios pongan su 20 por ciento que les corresponde para áreas turísticas y que se hagan campañas y proyectos con objetivos precisos para mejorar el turismo.

Iván Ferrat comentó que el CCE se suma a la postura del presidente de los hoteleros, Almaguer, de aumentar 150 por ciento el cobro de derecho de saneamiento, porque con la suma de otros impuestos nos casa de competencia, porque directa o indirectamente todos vivimos del turismo y por la pandemia de dos años del COVID vino a cambiar reglas a nivel internacional y los competidores que tenemos en el Caribe y Sudamérica todos quieren captar ese turismo

Precisó que celebran que en cuanto al saneamiento haya una mejor comunicación con el ayuntamiento, ya que todo es mejorable y perfectible, para poder trasladar esta recaudación a proyectos que sean para mejorar el medio ambiente, ya que de eso vivimos, de las bellezas naturales que tenemos; “en la recuperación de playas sería muy importante invertir, ya que es una parte importantísima, porque a eso vienen los turistas, a disfrutar nuestras playas, que son de las mejores del mundo”, indicó.

Miriam Cortés se sumó a lo manifestado por sus compañeros e hizo un llamado al Legislativo de que no se deben crear más pago de impuestos y señaló que están muy contentos con el municipio por la apertura y comunicación que están entablando con respecto a la recuperación de playas y que seamos más óptimos en las propuestas que se hacen, porque con ocurrencias no se camina ni se avanza y cuando se pretenda hacer algo se debe de consultar a los directamente involucrados.

Angélica Farías manifestó que si se crea un impuesto se debe de usar para lo que es y no se vaya al gasto corriente, pues no hay que perder de vista que ese impuesto de saneamiento afecta a los turistas que van a irse a otros destinos, tenemos que cuidar la oferta y la competitividad en el estado, si no lo hacemos vamos a matar a la gallina de los huevos de oro;, porque nuestros turistas vienen por nuestras playas

Miriam Cortés, dijo que el impuesto de saneamiento, de acuerdo a la ley, es el punto 30 por ciento sobre la duna vigente, poco más de 100 pesos diarios por cuarto noche, la propuesta de ley del diputado es que sea por persona, un grupo de familia de cuatro se iría a 150 pesos por cuarto noche, por eso es muy importante, porque en el Caribe somos el lugar que más impuestos le cobra al vacacionista, por eso debemos de ser competitivos sin cargarle tanto la mano a los turistas, el objetivo es que vengan a gastar y generar derrama económica y aplicar ese nuevo impuesto a recuperar las playas y a contener el sargazo desde el mar