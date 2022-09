Cancún, 6 de septiembre 2022.- Este día fue anunciada la velada programada el próximo viernes 23 en esta ciudad, con la que arrancará la primera de una serie de funciones pugilísticas de la plataforma Pro Box TV, nueva propuesta de promoción y difusión, encabezada por ex campeones mundiales.

“Estamos contentos que hayan elegido Cancún para que sea punto de partida para el lanzamiento de Pro Box TV en México”, dijo Pepe Gómez, titular de la promotora “Cancún Boxing”, en la reunión celebrada hoy en la Ciudad de México, en la que estuvieron Mauricio Sulaimán, titular del CMB, y los ex campeones Juan Manuel Márquez, Miguel Ángel Cotto y Roy Jones Jr.

“Dinamita” Márquez se mostró satisfecho por concretar este proyecto que dará inicio en Cancún, pero dejó en claro que estarán en todo el país en busca de talentos y nuevos campeones.

“Tendremos la presentación de Pro Box TV aquí en México y no sólo será Cancún, estaremos en todo el país. Vamos a buscar nuevos valores y, ¿Por qué no?, hasta campeones, con el apoyo del presidente del CMB y con ex peleadores, que sabemos lo que cuesta ganar una pelea”, señaló.

“Estoy contento de estar en México y presentar Pro Box TV que va a llegar a todo el mundo. Será un éxito”, vaticinó el estadounidense Roy Jones Jr.

Cotto invitó a los aficionados al boxeo a suscribirse a la aplicación, pues se van a presentar buenas peleas y ofrecer oportunidades a los muchachos. Son dos dólares al mes y podemos disfrutar de este deporte”, dijo el puertorriqueño Cotto.

La función con la que iniciará Pro Box TV, el próximo día 23 en el Centro de Convenciones de Cancún estarán el noqueador tapatío Cristopher “Pollo” López y el mexiquense Bryan “Destructor” Mercado, campeón Internacional del CMB. (Infoqroo)