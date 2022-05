Cancún, 18 de mayo 2022.- La protección de los colaboradores y visitantes, campañas de promoción, aunado a la sinergia entre el sector privado y estatal, fueron fundamentales para que el destino logre más rápido su recuperación, tras la pandemia, coincidieron en expresar tres expertos del sector turístico, en el EFE Fórum “Caribe Mexicano: del éxito a la prosperidad”.

En la primera mesa panel, José Antonio Chapur Zahoul, director General del Grupo Palace Resorts; Juan Vela, vicepresidente de Velas Resorts, y Federico Moreno Nickerson, vicepresidente de Desarrollo de Apple Leisure Group, hablaron sobre sus experiencias de cómo afrontaron la pandemia, las enseñanzas que dejó y las perspectivas.

Chapur Zahoul mencionó que los tiempos de crisis son también de oportunidades. No sabían qué hacer, cuánto tiempo duraría la pandemia, pero también tuvieron tiempo para pensar sobre qué hacen por el medio ambiente, de realizar cambios, entre ellos en la fuerza de ventas que, con un aumento en los bonos, ocasionó que desde marzo de 2021 un crecimiento superior a 2019.

El empresario yucateco también señaló que accedieron a líneas de créditos disponibles para mantener una solvencia que les permita cuidar a los colaboradores, proveedores, se optimizaron los recursos, hubo un trabajo conjunto entre todos los que forman parte del sector para ver qué hacer para mejorar la calidad en el servicio, y siempre con una comunicación permanente con el gobierno Estatal.

A su vez, Juan Vela señaló que tuvieron que aprender a cuidar a los colaboradores y los visitantes por lo que fue necesario instalación de medidas y protocolos de bioseguridad, y fue tal el éxito que recibieron muchos comentarios de turistas que decían que se sentían más protegidos en los hoteles que en sus ciudades de origen.

“La gente llegaba confiada a México, sabía que estaba bien cuidada. Cada empleado es visto como parte de una familia, y eso se refleja en la atención”, añadió, tras abundar que igual se promovió la vacunación entre los colaboradores.

El empresario hotelero lamentó que la Federación no los cobijará, no le da la importancia que se merece la actividad turística, y en consecuencia no hay inversión, lo que los obligó hacer esa labor por su cuenta, aunque hubo algunos gobiernos estatales en los que se encontró apoyo, pero después con los cambios de administración hubo que convencerlos.

“Tuvimos que enfatizar que no es un gasto, sino una inversión y eso también nos obligó a ser más certeros en las inversiones. México tiene que tener una presencia permanente en los mercados”, reiteró, tras añadir que, con respecto a las tarifas, la clave no es bajarlas, sino mantenerlas con una mejora en la calidad en el servicio.

Federico Moreno también señaló que lo primero que hicieron fue cuidar a los colaboradores, a sus familias no desampararlos, se habló de que el panorama no sería fácil, se protegió y educó a los huéspedes, hubo una mejora en los procesos y destacó la resiliencia entre todos los integrantes del sector.

Luego de señalar lo complicado de trabajar con el gobierno Federal, señaló, sin embargo, que fue atinada la decisión de mantener abiertas las fronteras, lo que permitió que los visitantes se fijarán más en México, especialmente de Estados Unidos, y hoy puede decir que muchos de esos visitantes que llegaron por primera vez al país con toda seguridad van a regresar,

“Conforme se garantice una mejora continua en calidad, vamos a crecer más, incluso con una óptica favorable similar o mejor a 2019”, añadió.

El encuentro fue inaugurado esta mañana con la presencia del gobernador Carlos Joaquín González. (Infoqroo)