Querétaro, 19 de agosto de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó, en caso de existir, a presentar pruebas en contra del supuesto enriquecimiento ilícito de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, evitar dañar la dignidad de las personas y no hacer “linchamientos políticos”.

Durante la conferencia mañanera, que se realizó en la capital de esta entidad, el mandatario pidió que se investigue cualquier acto de corrupción por parte de servidores públicos y que en su caso personal jamás establece relaciones de complicidad con nadie.

“Si una gente cercana (a mí), inclusive un familiar, comete algún delito, tiene que ser castigado. Quien comete un delito tiene que ser castigado sea quien sea”, sostuvo ante representantes de los medios de comunicación.

Reiteró que se debe cuidar no dañar la dignidad de las personas ni hacer juicios sumarios, por lo que insistió en que se presenten las denuncias ante la autoridad competente, para resolver si el señalado es o no culpable.

“Hay que cuidar mucho cuando se denuncia. Yo he denunciado durante muchos años, creo tengo el récord de haber presentado más denuncias contra los ex presidentes (de México). Le presenté denuncia a (Carlos) Salinas de Gortari, a (Ernesto) Zedillo, a (Vicente) Fox, a (Felipe) Calderón y a (Enrique) Peña Nieto por traición a la patria.

“Hay constancia de que fui al Ministerio Público y presenté pruebas, pero se archivaron mis denuncias. Pero siempre con pruebas para no perder autoridad moral, porque si no, no tiene uno posibilidad de que le crean, se pierde credibilidad”, apuntó.

López Obrador dijo que en el caso específico de la Presidenta Municipal de Benito Juárez están atentos la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En un principio la asociación Opus Magnum informó que presentó una denuncia contra la alcaldesa ante la UIF y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF, desmintió que exista en esa dependencia una investigación contra Mara Lezama.