CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre.— Como se esperaba, la reunión de hoy entre aspirantes a la gubernatura de Quintana Roo por Morena y dirigentes nacionales de ese partido no clarificó nada y, por el contrario, le agregó una dosis de incertidumbre por la ausencia de Rafael Marín Mollinedo.

Solo trascendió que hubo un llamado a la unidad y que no se quiere el sainete que se armó en el proceso de selección de candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez a principios de año.

A la cónclave encabezada por Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, acudieron los senadores José Luis Pech Varguez y Marybel Villegas Canché, el ex diputado federal Luis Alegre Salazar y la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) Mara Lezama Espinosa.

De todos, solo Pech Varguez anunció públicamente su registro y de los demás sólo hay versiones de que lo hicieron, aunque no está claro si también lo hizo Marybel Villegas, quien ha dicho que pase lo que pase estará en la boleta como candidata a gobernadora, lo que hace suponer que podría buscar cobijo en otro partido político.

El plazo del registro para participar en el proceso interno de selección vence a la media noche de este viernes y de registrarse, Marybel Villegas ya no podría participar en ningún proceso interno de alguna otra agrupación política.

Tampoco se sabe a ciencia cierta si se registró Rafael Marín Mollinedo y tampoco las razones por las que no acudió a la reunión, cuando en las últimas semanas se mencionó insistentemente que lo haría y que, incluso, se perfilaba como candidato “de unidad”.

De cualquier manera, tuvo en Pech Varguez un buen representante, pues ambos mantienen comunicación estrecha y, se presume, que también comparten proyecto político.

En la reunión también estuvieron el senador Alejandro Peña Villa, de la Comisión Nacional de Elecciones; Luis Fernando Salazar, el recién nombrado delegado de Morena en Quintana Roo y el dirigente de ese partido en el estado Humberto Aldana.

Además de los aspirantes que se mencionan, de acuerdo con la convocatoria de Morena, el Consejo Nacional puede proponer hasta dos mujeres y dos hombres para competir en el proceso interno y, en caso de no registrarse, podría darse la posibilidad de que la única propuesta de ese organismo sea Marín Mollinedo.

El calendario de la convocatoria es larga, por lo que la definición se daría, incluso, hasta principios de febrero.