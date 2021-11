CANCÚN, 16 de noviembre.— Para fortalecer la seguridad de Quintana Roo se requiere que el apoyo federal tome en cuenta a la población flotante, es decir, a los turistas, con el fin de que nos envíen el número de efectivos adecuado, dijo el Gobernador Carlos Joaquín González.

Agregó que actualmente todos los criterios, incluso presupuestales, se establecen con base en la población de la entidad, que es de poco más de 1.8 millones de habitantes.

Dijo que actualmente la Policía estatal cuenta con 1,500 elementos con presencia en todo el estado y toda la fuerza policial de la entidad, considerando a las policías municipales, está compuesta por más de 5,000 elementos.

“Esto nos permite tener 3.1 elementos por cada 1,000 habitantes, muy por arriba de la media nacional de 2.8, que es el objetivo de la mayoría de los estados para el próximo año”, subrayó.

Sin embargo, comentó que aún así el número de elementos es insuficiente, porque no se está tomando en cuenta a la población flotante”.

“Todos los días tenemos entre 250,000 y 300,000 personas adicionales a nuestros habitantes, que también requieren seguridad y otros servicios, pero que actualmente no son considerados”, explicó.

Señaló que la semana pasada, durante una reunión con el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval González, le planteó esta situación.

“Para mi fue muy importante hacerle este comentario, para apoyar el crecimiento de todos nuestros esfuerzos locales en materia de seguridad con el apoyo federal. Me parece que fue muy bien entendido este planteamiento”, agregó.

Incluso, Carlos Joaquín dijo que fue muy importante recordar al titular de la Sedena los acuerdos iniciales entre esa dependencia y el estado.

“El Estado construyó la base de lo que fue la Policía Militar y hoy es la Guardia Nacional, fue una inversión muy importante y tenemos que buscar recuperar esos acuerdos para llevarlos adelante y con ello cubrir más territorio, sobre todo en las zonas costeras, con más elementos municipales, estatales y federales”, señaló.

“Queremos recuperar esos acuerdos”, subrayó.

Carlos Joaquín dijo que percibió buen ánimo, lo que permite creer que se avanzará “muy bien” en la recuperación de esos acuerdos que datan de 2017 y que iban a permitir al estado contar con más de 3,000 elementos federales.

Subrayó que las cosas parecen ir en buen camino, pues hoy en día en Tulum hay 400 elementos de la Guardia Nacional, contra los 50 que había la noche del 20 de octubre, cuando ocurrió la balacera en la que fallecieron dos turistas.

“Como estado hemos hecho la tarea, hemos invertido más de 3,500 millones de pesos en materia tecnológica, de lo que también le informamos al secretario de la Defensa. Hoy tenemos más de 2,200 cámaras de vigilancia en Cancún, mientras que en 2016 habían 128 en Cancún, de las cuales funcionaban menos del 10 por ciento”, enfatizó.

“Sin duda hay un gran avance en los esfuerzos locales. No simplemente estamos tendido la mano para pedir más elementos de Guardia Nacional o más ayuda, sino que podamos ir en el mismo ritmo de crecimiento las policías locales y las federales”, continuó.