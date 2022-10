Cancún, 24 de octubre 2022.- Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado, indicó que el próximo mes se tendrá una ley, que estará homologada con la nueva ley federal en materia de movilidad y seguridad vial, adaptándose a las necesidades locales, a fin de ordenar el servicio de transporte y atender problemas de las plataformas digitales y mototaxistas.

El funcionario explicó que la anterior ley, realizada apenas hace tres años, no está adaptada a las a las necesidades reales de Quintana Roo, además de que la nueva ley federal obliga a las estatales a que sean homologadas.

“Ley vigente señala como si todas las condiciones en el estado fueran iguales, es decir, establece las mismas condiciones, sin importar si es un área rural o turística”, indicó.

Entrevistado por Radio Fórmula, expresó que la homologación de la nueva ley la tienen ya encima. Debe estar lista en noviembre, faltando incluir ciertos criterios en la estatal como es el sistema nacional de seguridad vial y movilidad que se instaló hace 15 días.

“Al hacer una ley hay que socializarla con todos, y dentro de la estrategia ir hacia lo deseable, es decir, los mototaxis, repartidores, entre otros”, señaló.

En el caso de las plataformas digitales mencionó que sí pueden ser legales, aunque se deben cumplir ciertos requisitos, aunque en el caso concreto de Uber no los cumplen, y recalcó que toda acción de violencia que se genere no se va a permitir, específicamente con los taxistas, pues no son ninguna autoridad.

Alcázar Urrutia expresó que más allá de realizar operativos contra Uber, en esta administración se trabajará no tanto en el castigo o la represión, sino en modificaciones que lleven al ordenamiento del transporte.

“Al final las plataformas son una buena opción para el ciudadano, pero también para los concesionarios estatales para que ofrezcan sus servicios”, indicó.

Con respecto a los mototaxis, dijo que el foco rojo está en la zona norte del estado con Benito Juárez y Solidaridad, y en la ley ese servicio no existe, de modo que el Congreso primero deberá aprobarlo e inmediatamente regularlo para que sea seguro.

“La regulación no es sólo saber cuántos son y dónde esperan, es también temas de seguridad, pólizas de seguro, un padrón de los choferes, regular tarifas, es algo muy complejo. Lo ideal sería, como sucede en otras partes del mundo, emigrar a otros sistemas de transporte”, añadió. (Infoqroo)