Cozumel, 17 de marzo.- Elementos de la Guardia Nacional, en conjunto con la Policía Quintana Roo y Policías Ministeriales, realizaron en las últimas horas una serie de cateos en domicilios identificados como puntos de distribución de enervantes.

De acuerdo con información preliminar, estos trabajos son consecuencia de las balaceras que se registraron el fin de semana pasado y que derivó en la detención de ocho personas.

El despliegue de seguridad se mantiene desde la noche del domingo y participan elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

En un primer operativo fueron detenidas ocho personas y asegurados dos vehículos, al parecer ligados al crimen organizado.

En comunicado, se informó de la captura de Brayan D. T., José Alejandro D. A., Mario B. C., Adonay M. M., Cristian T. M., Pedro A. B., Juan Luis C. D, Carlos R. D. alias “El Caracol” presunto responsable de intentar asesinar a Jaime O. C. V., alias “El Canter”.

Según los datos que se proporcionaron, tras el reporte del intento de homicidio, ocurridos en la 55 avenida con Adolfo Rosado Salas, la Policía Municipal, Policía Quintana Roo, en coordinación con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, implementaron un operativo que permitió la detención y presentación ante la Fiscalía General del Estado a 8 personas y dos vehículos relacionados con estos hechos.

Esta coordinación permitió que en menos de 12 horas se detuvieran a las personas involucradas y al presunto culpable del intento de homicidio, así como el arma que se habría usado.