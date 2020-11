Cancún, 27 de noviembre.- Los bomberos de Cancún están de estreno con la llegada de moderno equipamiento que les ayudará a realizar sus labores con mayor eficacia y seguridad.

Thomas Hurtado Morris, director general de Bomberos en Cancún, indicó al noticiero Origen que los mismos compañeros escogieron el equipo, según las necesidades de la estación, y destacó que se hizo una gran inversión a pesar de la crisis económica mundial por la pandemia, misma que gestionaron el Ayuntamiento de Cancún y la iniciativa privada por medio del Fondo de Saneamiento Ambiental.

Los bomberos de Cancún recibieron 70 equipos completos de protección personal, como casco, chamarra, pantalón, guantes y botas profesionales, motobombas para pipas y un sistema llamado “bombero caído”, un sensor que debe portar cada bombero y que notifica cuando deja de moverse, sobre todo cuando entran a una estructura grande con poca visibilidad.

“Si el elemento deja de moverse más de un minuto el dispositivo manda una señal de emergencia, porque, aunque los bomberos no entran solos, a veces no se ve nada por el humo”, explicó el director de los bomberos.

Los apagafuegos también recibieron motosierras, mangueras y tres juegos de uniformes de uso diario para toda la tropa, además de que se acaban de adquirir dos pipas nuevas, diseñadas especialmente para ellos, de doble cabina, más seguras.

En total, los bomberos de Cancún cuentan con 24 vehículos, pero algunos necesitan reparaciones.

“Estamos por recibir más equipo en diciembre, aparte de las donaciones que siempre recibimos de la sociedad y extranjeros”, subrayó..

Con los bomberos de Illinois estamos preparando muy buenas noticias, apuntóa Hurtado, quien destacó que, aunque falta mucho por hacer, han mejorado a diferencia de seis o siete años atrás.

Los bomberos de Cancún, que participan hoy en la campaña de detección del cáncer de próstata, con la prueba de antígeno prostático a la que se sometieron los elementos mayores de 40 años, apagaron ayer dos incendios que no tuvieron mayores consecuencias: uno en la palapa del hotel Moon Palace Grand, que tiene su propia brigada con personal del hotel, que puso en marcha los primeros protocolos antes de la llegada de los apagafuegos, y el del basurero de Rancho Viejo, donde un incendio de llantas y basura se controló mediante un cerco que evitó que el fuego se expandiera y ayudó a que se sofocara lentamente.