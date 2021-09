Cancún, 1 de septiembre.- Guadalupe Yah Caamal, representante de los trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, desmintió al presidente municipal Otoniel Segovia Martínez, que ofreció depositar la mitad del adeudo, y por el contrario, señaló que se mantiene en una postura de cerrazón.

De acuerdo con el dirigente sindical, son 1,020 trabajadores sindicalizados los que están en este movimiento iniciado hace dos días, por una deuda de siete millones de pesos y aunque ya sostuvieron dos reuniones no se ha llegado a nada.

Entrevistado por Radio Turquesa, expresó que sostuvieron una reunión el pasado lunes en la noche con Segovia Martínez en la que le manifestaron sus inquietudes y le hablaron de la deuda que el Ayuntamiento tiene con ellos.

Tras la reunión, supuestamente giró instrucciones a la Tesorería para que se les cubra parte del adeudo, pero resultó que al día siguiente el representante de ese departamento y de la Oficialía Mayor les dijeron que tenían otras instrucciones.

“Tal parece que al presidente municipal no le interesa resolver este conflicto, pues abandonó a los trabajadores de la misma manera como hizo con el municipio, incluso las propias autoridades admiten que están en quiebra”, aseveró.

“Las acciones de Otoniel no concuerdan con lo que es la realidad en Othón P. Blanco, pues minimiza los problemas”, agregó.

Yah Caamal sostuvo que se mantendrán en su postura y convocó a la base trabajadora para apelar a una tercera reunión en busca de llegar a una conciliación con el Ayuntamiento.

“Vamos con la mejor disposición de llegar a un acuerdo, pero de no concretarse, como sindicalizados recurriremos a las vías legales mediante demandas, incluso vamos a realizarán las gestiones para convocar a huelga”, añadió, tras enfatizar que lo que desean no es un conflicto, si no llegar acuerdos.

Además de la deuda de siete millones, manifestó que el Ayuntamiento incumple en los acuerdos de trabajo para dotar de equipo y herramientas para que los empleados desempeñen sus labores. (Infoqroo)