Cancún 10 noviembre.— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Iván Ferrat Mancera, señaló que prácticamente todos los sectores productivos, autoridades y población en general de Cancún y del Estado reprueban totalmente la forma como elementos policiacos dispersaron una manifestación por el tema de los feminicidios.

Afirmó que, además de reprobar tales acciones, exigen que se finquen responsabilidades a los responsables, tanto a los uniformados que hicieron los disparos, a los que agredieron a los manifestantes y representantes de los medios de comunicación y a quienes o quien haya dado la orden.

“Lamentablemente nuestro estado tampoco se ha salvado de feminicidios y la gente sale a manifestarse ante la falta de solución de tales casos y delitos en los que han perdido a sus hijas, hermanas y madres. El tema es otro punto que hay que tener en el radar y atacarlo todos como sociedad, junto con las autoridades y los gobiernos locales y estatales”, señaló.

Reconoció que hay policías buenos y malos y que, pese a la constante capacitación que reciben los uniformados, algunos no sepan reaccionar en cada tipo de situación, como este tipo de manifestaciones.

También reconoció que los actos vandálicos de algunos de esos manifestantes no fueron los apropiados, pero no eran motivo suficiente para que los elementos policiacos reaccionaran haciendo disparos ni golpeando a los manifestantes.

Al preguntarle el líder empresarial si habría que modificar la capacitación de los elementos policiacos, respondió que más nada habría que reforzarla para situaciones que en algún momento se puedan presentar, como manifestaciones, amotinamientos en alguna cárcel, enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada o persecuciones, entre otras.

Ningún lugar está exento de que pudieran presentar problemas, por lo que entonces es imperativo que las fuerzas policiacas estén preparadas y entrenadas para hacerles frente. Se ha hablado mucho de los exámenes de control y de que muchas veces los agentes no pasan estas valoraciones, pero no los corren porque no hay más gente y eso no puede ser, concluyó.