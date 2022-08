Cancún, 15 de agosto 2022.- El senador morenista Ricardo Monreal Ávila no dudó en mencionar que es la persona idónea para ser nombrado como candidato a la presidencia del país, e incluso se atrevió a mencionar que es lo que mejor le conviene al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Al presidente López Obrador le convenie que sea el candidato al tener mayor madurez, experiencia política, criterio, autonomía y capacidad para gobernar”, indicó.

En conferencia de prensa, consideró ofensivo y poco digno el termino “corcholata” que se le da a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Sostiene que es indigno que se les llama así porque se trata del cargo público más importante del país.

En la charla con los medios de comunicación, aseveró que tiene la madurez política para llevar a México a mejor desarrollo, a profundizar la democracia y generar una condición mayor de acuerdos.

“Por eso le conviene a López Obrador que sea su sucesor”, reiteró

Monreal Ávila dijo que sería el presidente de la reconciliación nacional, pues México requiere atenuar sus contradicciones, su lucha interna entre sectores.

También admitió que el presidente siempre se refiere a tres favoritos -Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard-, lo cual da cierta ventaja. Sin embargo, sostuvo que no se va asustar por eso, al contrario, le genera mayor compromiso y entusiasmo por trabajar más.

Subrayó que en una caminata por las colonias y en Tulum y vio mucha propaganda de Claudia Sheinbaum y Adán López, por lo que sugirió tener cuidado porque pueden incurrir en adelanto de campaña.

“Les sugiero tener cuidado porque no son tiempos de promoción personalizada, y las bardas y espectaculares están a la vista. No pueden decir que no sabían, alguien lo autorizó. El partido no ha establecido reglas claras y no trata de equidad a los que aspiramos”, añadió. (Infoqroo)