El candidato a diputado del Distrito 4 por la coalición “Va por Quintana Roo”, Rubén Treviño, afirmó a los vecinos de las regiones 233 y 235 que este es el momento de renacer para mejorar en serio y que con su experiencia y conocimiento de las necesidades “el corazón de Cancún volverá a latir más fuerte que nunca”.

Resaltó que “no cualquiera puede ser un buen diputado, sólo alguien que conoce los problemas y necesidades podrá cumplirle a los cancunenses”, por ello aceptó la candidatura para demostrar que sí se puede gestionar y legislar a favor de las familias.

El abanderado de los partidos PRD-PAN-CONFIANZA destacó que a su paso por las colonias ha encontrado un Cancún abandonado, calles llenas de baches, alcantarillas abiertas, zonas verdes convertidas en basureros, inseguridad y miedo entre las familias, pero sobre todo “un gobierno municipal insensible e incapaz de resolver los problemas y al que le quedó grande el compromiso de servir a los ciudadanos”.

Por ello, dijo que como diputado trabajará en materia económica para buscar mecanismos que permitan consolidar la reactivación de las actividades y aminorar los efectos negativos de la pandemia. Además, resaltó que defenderá los derechos de la población, por lo que garantizará un contacto permanente con los ciudadanos.

“Si no mantenemos ese vínculo, entonces no haríamos un buen papel en el Congreso. Yo quiero ser el diputado que quieren y ustedes se merecen, en este distrito donde he trabajado varios años con resultados, somos la opción que creció aquí, estamos preparados y yo sí regresaré y tendré presencia con una casa de gestión permanente”, expresó.