Cancún, 5 Mayo.- El candidato común de PAN-PRD y Confianza por Quintana Roo a la presidencia Municipal de Benito Juárez, Jesús Pool, se comprometió a gobernar por completo los tres años que dure la administración municipal, lo que dijo, ha sido una petición que le han hecho los ciudadanos, y recalcó que no distraerá su atención para ir en busca de otros cargos de elección popular.

En acto público celebrado la mañana de hoy en la Explanada del Palacio Municipal (Plaza de la Reforma), donde estuvo acompañado por integrantes de su planilla y representantes de los partidos que lo abanderan, Jesús Pool, firmó su compromiso ante Notario Público.

Dijo que su meta es trabajar firmemente, junto con todos los benitojuarenses para lograr un nuevo Cancún, en el que no tendrá cabida ocupar un cargo público para aspirar a otro, a pocos meses de haberlo asumido, pues asevera que su compromiso es trabajar completamente por la gente de Benito Juárez y no para emprender aventuras.

“Me sumo a la petición de la gente de trabajar por Benito Juárez los tres años completos de mi administración. Este es un compromiso serio de que soy una persona que aquí creció, aquí estudió, aquí me casé, aquí tengo a mi familia y aquí me quiero morir. No vamos a dejar este cargo para otras aventuras”, enfatizó.

Dijo que este compromiso es con la firme finalidad de sacar adelante la problemática que le ha planteado la ciudadanía con la que ha tenido contacto directo durante su campaña.

“Vamos a cumplirle al pueblo durante los tres años de la próxima administración municipal, pues vamos a trabajar con seriedad en favor de la población”, afirmó.

En el documento firmado ante el Notario Público Número 77 de Quintana Roo, Carlos Fernando Chan García, Pool se comprometió a que una vez que asuma como Presidente Municipal en el período 2021-2024, trabajará la totalidad de dicho ejercicio, sin distraer el compromiso para el que la ciudadanía le otorgará su confianza.