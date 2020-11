Cancún 10 de noviembre .— Isaac Janix Alanís sostuvo hoy que nunca lo dejaron trabajar como Secretario General del Ayuntamiento, pues se topó con intereses en varias dependencias y por eso renunció al puesto para retornar a su regidoría, para continuar su trabajo a favor de la ciudadanía, y no contra ella, como sucedió anoche.

“No estoy aquí para calentar una silla. En el trabajo que hice como regidor ayude más y por eso regreso. No sé quién entró y tomó la decisión de disparar. No tuve injerencia en nada de lo que ocurrió ayer”, sostuvo.

En conferencia de prensa, indicó que lleva semanas señalando que el Mando Único debe dar respuestas, pero no sucede así, y enfatizó que es necesario regresar a los índices de seguridad que se tenía antes.

Janix Alanis recordó que ayer en la mañana sostuvieron una reunión en la que definieron algunas estrategias, pero no se previó nada para hacer en el Palacio Municipal, pues en la información que se tenía no se consideró que los manifestantes llegaran.

“Me retiré ayer como a las seis de la tarde del Palacio Municipal para monitorear el tema, que estaba en la Fiscalía. No se me dio la oportunidad de hacer el trabajo que era importante en su momento. Al final, las decisiones las tiene la presidenta municipal y siento que no se me ha tomado en cuenta como secretario general”, manifestó.

“Lo que todos queremos es un municipio de paz y armonía, pero es necesario que todas las autoridades trabajen en equipo. La gente piensa que abajo del secretario general están los directores haciendo caso, pero eso no es la realidad, hay un choque de intereses”, subrayó.