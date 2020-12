Cancún, 14 de diciembre.— El presidente del Observatorio Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, compartió que, luego del reciente acercamiento con diputados del Congreso del Estado para tocar el tema del nuevo impuesto de 10 dólares para el turista extranjero que ingrese al Estado, se abordaron otros no menos importantes como, la iniciativa de reforma a la compra-venta de bebidas alcohólicas que pretende otorgar una licencia adicional para hacer esas operaciones mediante plataformas digitales.

Apuntó que ya se hizo la observación de que no es conveniente, por el elevado costo que tendría, de casi 250 mil pesos, que muy pocos podrían pagar, lo cual implicaría un monopolio y recordó que, incluso, ya hay una plataforma (Six To Go), que está haciendo tales anuncios en Cancún y opera en ciudades como Tijuana, Mexicali, Monterrey y Mérida.

Esta plataforma oferta ’combos’ que, obviamente, sería difícil vender con licencia normal en un establecimiento que opere dentro de la ley, de modo que es prácticamente una competencia desleal. Además, la iniciativa establece que debe llevarse una bitácora de los que están comprando

por la plataforma, lo que atenta contra la privacidad de las personas.

Galaviz Ibarra manifestó que el mayor problema de esa iniciativa es que fomentaría el alcoholismo, uno de los principales problemas sociales que hay, pues el 77% de las detenciones que la policía hace en el municipio de Benito Juárez se derivan de la ingesta de bebidas alcohólica y también influye en la violencia intrafamiliar.

Entonces si por querer tener más ingresos se está fomentando esta ingesta de alcohol, se me hace muy caro el costo social que se tendría que pagar, contra los ingresos que puedan tener por esta iniciativa, concluyó.