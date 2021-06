Cancún, 28 Junio.- El Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Rubén Oyarvide Pedrero, exhortó a la ciudadanía a interponer denuncias formales, más allá de las mediáticas o virtuales, para que su inconformidad sea investigada y susceptible de ser satisfecha con la aplicación de la ley y de la justicia.

Al referirse al caso de un taxista que fue detenido por la policía local y que debió ser liberado por falta de una denuncia formal, el funcionario dijo:

“Nos toca fomentar la denuncia, las redes sociales son buenas, porque te enteras, el área de comunicación social monitorea constantemente las redes sociales y las quejas se atienden de inmediato, pero hay que formalizar la denuncia ante la Fiscalía, en la unidad de asuntos internos, para poder actuar en consecuencia”.

“Denuncia que se presente con todos los elementos como pruebas, tiempo, forma y lugar, les puedo garantizar que tendrá seguimiento, dijo en Radio Fórmula.

Sobre la C5, dijo que ayudará a prevenir el delito, no sólo con cámaras en la ciudad para aportar pruebas, sino también en las patrullas.

Recordó que circulan licencias de conducir falsas y pidió a la ciudadanía no caer en fraudes de personas que se acercan a ofrecer estos trámites.

“Las licencias de conducir apócrifas son de la administración pasada, si el trámite se hizo después de marzo de 2019 son falsas, tenemos dos oficinas o módulos para tramitar las licencias, el del Sindicato de Taxistas y el de Plaza Héroes.

“No tenemos gestores, no hay trámites foráneos, no hay nada, a todo aquél que se acerque a ofrecerles un trámite no lo acepten y ayuden a difundir”, pidió.

“Las licencias actuales 2018-2021 tienen una nueva cara, código QR, huella y hologramas que la hacen infalsificable”, aclaró el funcionario.

Finalmente dijo que no tramitan licencias en las oficinas de tránsito de Xcaret, pero la gente puede solicitar informes al respecto.