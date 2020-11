Cancún 2 de noviembre.- El senador José Luis Pech Várguez señaló que son impugnables los recientes nombramientos para conformar la pretendida nueva dirigencia de Morena en Quintana Roo y lamentó que gente que no es del partido ahora la traten de poner a dirigirlo.

Indicó que tiene conocimiento de que miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena son los que impugnarán esta determinación, debido a que no cumple con lo que marcan los estatutos del partido, como es que este tipo de decisiones se toman en reuniones presenciales de los miembros del CEN y el documento correspondiente esté firmado por todos sus integrantes.

El legislador quintanarroense explicó que el CEN de Morena no se ha reunido y no se puede tomar como válida una sesión virtual a distancia, debido a que los estatutos no consideran esta forma para realizar juntas de la directiva nacional del partido.

Precisó que este nombramiento no es producto de una reunión presencial del CEN de Morena y por tanto el documento que pretende avalar a la nueva dirigencia, carece de las firmas necesarias de los integrantes del propio Comité Ejecutivo Nacional.

Por ello el senador calificó como un lamentable desacierto la decisión de nombrar “en lo oscurito” a una nueva directiva de Morena en Quintana Roo, debido a que se trata de una medida apresurada de los integrantes de la dirigencia nacional que está por salir, sólo para privilegiar ciertos intereses que en nada contribuyen a calmar los ánimos de la base morenista.

Hizo un llamado a la calma y recomendó cuidar su prestigio político a quienes impulsan este tipo de medidas, pues sólo resta esperar a que entre en funciones la nueva dirigencia nacional del partido, para que sea la que haga el nombramiento de una directiva que se aboque a atender lo necesario para el proceso electoral en marcha y dejar para después de los comicios de 2021 la creación de los comités estatal y distritales del partido en el estado.

Reconoció que hay gente valiosa dentro de la directiva nombrada ahora, como es el caso de Anahí González, de quien dijo que es una militante con trayectoria en Morena, a la que conoce muy bien, pero hay dudas incluso sobre la militancia de algunos de los que forman parte de esta dirigencia y es algo que no se merece la militancia de Morena.