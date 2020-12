La Asociación Nacional de Hoteles y Moteles denunció que entre 20 y 30 plataformas digitales operan en Quintana Roo y ofrecen sólo en Cancún hasta 15 mil lugares de alojamiento sin que cumplan o se vigile el cumplimiento de las medidas sanitarias y paguen derechos, lo que representa una competencia desleal para los establecimientos.

El presidente de dicha asociación a nivel nacional, Juan José Fernández Carrillo, indicó que durante mucho tiempo han exigido a las autoridades regular el servicio de plataformas digitales de hospedaje en el estado, pues generan mucha desigualdad al sector formal.

“No es justo ni correcto que una empresa, un hotel, haga inversiones e invierta en pagar permisos, derechos, seguros, personal y costos operativos, y ahora con el tema de Airbnb, que en realidad son como 30 plataformas de ese tipo, estas sólo operen”, dijo.

Indicó que no es justo que incluso ofrezcan mejores precios, en el sentido de que no tienen la misma carga en cuanto al pago de impuestos pero además no cuentan con los servicios que ofrece un hotel, como limpieza y garantía de que las habitaciones están sanitizadas para beneficio de huéspedes y personal.

“Hay muchas situaciones que nunca se van a comparar, en seguridad, prestigio, limpieza, un hotel y una plataforma, y no es justo que no paguen cuando se está contratando; aunque luego se arrepientan”, y recordó el caso de la familia canadiense que murió en Tulum a causa de una fuga de gas hace un par de años.

Insistió en que lo justo es que este tipo de prestadores de servicios paguen los mismos derechos ante la Secretaría de Finanzas y Protección Civil, puesto que también generan una imagen del destino.

El líder de los hoteleros en México estimó que tan sólo en Cancún existen unos 15 mil lugares en renta a través de alguna de estas plataformas que operan de manera clandestina, aunque la Secretaría de Turismo del estado (Sedetur) ha informado que existen más de 21 mil unidades en renta.

A partir de este año todos los prestadores de servicios en esta opción digital deben inscribirse en un registro estatal de contribuyentes, lo que no ha tenido gran éxito. Aún así, este tipo de establecimientos no paga licencia de funcionamiento, lo que los pone con ventaja sobre el sector formal hotelero.

El año pasado la plataforma más popular de hospedaje que mantiene un convenio con el gobierno de Quintana Roo, Airbnb, dio a conocer que el pago del impuesto al hospedaje retenido fue de unos 139 millones de pesos en dos años.

