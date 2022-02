Cancún, 18 de febrero 2022.- El senador José Luis Pech Várguez sostuvo que no va a renunciar a Morena, aunque en caso de que Movimiento Ciudadano decida nombrarlo como su candidato a la gubernatura del Estado solicitará licencia para participar como candidato externo con un claro objetivo: evitar que el Verde continúe apoderándose de Quintana Roo.

“Movimiento Ciudadano aún no toma una decisión, Roberto Palazuelos sigue siendo precandidato por lo que habrá que esperar los tiempos”, aseveró.

Entrevistado por Radio Fórmula, enfatizó quién más allá del acuerdo que se dé, lo que es un hecho es que estará enfocado en hacer política en la calle para explicar a la ciudadanía por qué no debe llegar a la gubernatura aquellos que se adueñaron de Morena que son los del Verde.

“Los que estamos en política debemos procurar cosas buenas para el Estado, no malas que se tendrán sí es que llegue el Verde”, insistió

Desde su punto de vista, Quintana Roo sólo tiene candidatos malo, peor y pésimo por lo que se requiere de una persona comprometida y que trabaje a favor del pueblo.

“Sí tenemos este acercamiento es porque la gente está preocupada de que los partidos no han propuesto gente valiosa”, indicó.

En caso de ser elegido por Movimiento Ciudadano, dijo que sería un candidato externo, ciudadano, de manera que sí Morena lo quiere expulsar que lo haga.

Pech sostuvo que él no va a renunciar a sus principios, cree en la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si los que dirigen Morena, que actualmente no son gente digna, deciden expulsarlo que lo hagan, pues eso no impedirá que “siga siendo una persona de principios, que lo demuestra con sus actos”.

A la pregunta de qué sucederá si no es elegido candidato, respondió que él va a participar con toda su fuerza política para impedir que el partido Verde siga adueñándose de Quintana Roo, que lamentablemente lo hace a través de Morena.

Según él no ha traicionado los principios de Morena e insistió en que actualmente en su partido no hay las condiciones para un buen gobierno de Quintana Roo por los acuerdos populares a los que se ha tenido.

“Lamentablemente la dirigencia no nos representa y metió a Morena en una terrible dinámica, no solo en el estado sino en varias partes del país”, añadió. (Infoqroo)