Cancún, 25 de febrero 2022.- El coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinoza Cházaro, consideró que ante los constantes ataques contra de los periodistas, presentaron una iniciativa para garantizar protección a los profesionales de la comunicación porque es momento de hacer un alto en el camino, crear un verdadero Sistema Nacional de Protección a los Periodistas y a los Defensores de los Derechos Humanos.

En conferencia de prensa desde este destino turístico los diputados federales dejaron en claro que la línea política del PRD, en un claro mensaje a la diputada Iris Mora, que anunció la realización de foros mediante el cual pretende criminalizar la actividad periodística al penalizar la difusión y publicación de documentos, conversaciones o incluso fotografías o videos tomados sin consentimiento de las personas.

“Sí a la libertad de expresión; sí a la libre prensa; sí a la prensa crítica porque, sin una prensa que informe, que critique, que muestre lo que está haciendo el gobierno emanado de donde sea, no hay democracia en nuestro país”, expuso.

Además destacó que la línea política del PRD es a favor y respecto a la libertad de expresión y es la consigna del líder nacional Jesús Zambrano.

“Sí a la defensa del periodismo y en ese sentido las y los diputados del PRD, las y los diputados y locales tienen que ir en el mismo sentido por qué no es posible que podamos plantear este Sistema Nacional de Protección a Periodistas si en algún estado se hace una situación distinta, es clara la postura del PRD y su línea política en cuanto al periodismo, nos costó muchísimas vidas el proceso democrático para este país y no podemos desde la socialdemocracia del PRD pensar en que haya democracia si no hay libertad de prensa”, abundó.

Detalló que en esta iniciativa que proponen en conjunto con la fracción parlamentaria de Acción Nacional y el PRI, está proponiendo reformar el artículo sexto y 73 constitucional, debido a que no puede ser posible que el periodismo pretenda ser acallado incitando a la violencia contra los periodistas, los medios de comunicación libres y la prensa en su generalidad.

“Debe haber un sistema con recursos, con una cuestión de carácter descentralizado que les permita llevar al cabo su labor de manera natural, porque lo que se está pretendiendo es callar a las voces críticas desde el Palacio Nacional”, indicó.