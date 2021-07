Cancún, 29 de Julio.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) no tiene los 90 millones de pesos que se requieren para reparar las escuelas, y los docentes no acudirán a dar clases presenciales en un espacio que no sea digno, sentenció Fermín Pérez Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado.

En entrevista, el líder de los docentes señaló que las autoridades educativas revelaron el monto necesario para rehabilitar las aulas, en la instalación del Comité de Salud Escolar, en días pasados, además de indicar que actualmente no cuentan con estos recursos.

El Gobierno del Estado habilitó una bolsa de 21 millones de pesos, hace unos meses, para atender las escuelas que fueron vandalizadas, pero muchos otros planteles tienen diversos problemas, los que fueron recopilados en una evaluación hecha por los directores.

Fermín Pérez Hernández enfatizó que sin planteles dignos, no existen condiciones para un regreso a las clases presenciales, sin importar lo que diga el Gobierno Federal, pues todavía hay muchos casos de COVID-19 y ellos ya han perdido a 46 agremiados a esta enfermedad.

“Con la vida no se juega. No vemos a las autoridades interesadas en las familias de los fallecidos”, comentó.

Por el mismo motivo, añadió, se suspendió la propuesta de la SEQ para que se formaran guardias para el cuidado de los planteles, para evitar nuevos actos de vandalismo ahora que fueron rehabilitados, ya que los sindicatos se negaron. Ello, porque aunque los maestros estén a solas en estos espacios, implica un traslado al centro educativo, con riesgo de contagio, señaló.

En un reciente sondeo hecho por las autoridades educativas, poco más del 50% de los trabajadores de la educación están temerosos de volver a clases en condiciones actuales.

El factor de peso, sin embargo, es que necesitan 90 millones de pesos para rehabilitar estas escuelas y no existe el presupuesto.

INCONFORMIDAD POR EL CALENDARIO

Por otro lado, anoche la SEQ publicó el calendario escolar para el ciclo 2021-2022, de 195 días, lo que fue planteado en la sesión del comité realizada, pero sin que hubiera acuerdo por parte de los maestros, que pugnaban por 190 días.

“No por tener más días de clases hay más calidad de educación”, alegó el líder sindical, quien por un lado dijo saber que se necesita recuperar el contenido perdido por la pandemia, pero por otro señaló que más fines de semana largos habrían beneficiado a la economía local.

De todas formas, consideró que estos cinco días extras serán un “colchón” por si se dan situaciones climáticas que obliguen a suspensión de clases.

El calendario hecho público anoche marca tres días de trabajo del Comité Participativo de Salud Escolar, desde el 11 de agosto, seguido de una semana para las inscripciones, y luego cinco días para sesiones del Consejo Técnico Escolar, previo al arranque oficial, el 30 de agosto.

Del 1 al 10 de septiembre, habrá una identificación del abandono escolar, en tanto que del 13 de septiembre al 23 de noviembre será el periodo extraordinario de recuperación.