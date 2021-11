CANCÚN, 20 de noviembre (Infoqroo).-Representantes de más de 30 organizaciones, colectivos, universidades e instituciones educativas de Cancún presentaron una serie de iniciativas a los integrantes del Cabildo de Benito Juárez.



Sin embargo, únicamente 4 regidores y el síndico acudieron a este ejercicio, primero en su tipo realizado en Benito Juárez.

En un comunicado, se dio a conocer que las propuestas incluyen desde la creación de programas culturales, modificación de reglamentación en temas de protección civil y arbolado en la ciudad, incentivos a empresas que promuevan la salud hasta modificación en la cuota de rectificación de acta de nacimiento por cambio de identidad.

Las peticiones se entregaron de manera formal durante las “Mesas de co Creación del Programa de las Comisiones” con integrantes del Cabildo de Benito Juárez que organizó Regidor 16 y se desarrolló en la Universidad del Caribe.

No obstante la importancia que los mismos candidatos le dieron a esta integración con la sociedad, los integrantes de la agrupación Regidor-16 lamentaron que solamente 4 regidores y el síndico se hayan presentado al evento, a pesar de que la invitación se hizo a cada integrante del Cabildo (exceptuando presidencia municipal).

Se indicó que si bien se tuvo la confirmación de asistencia de 14 regidores, de último momento 10 por diversas causas, cancelaron su participación, adicionalmente que una regidora no respondió a la invitación.

“Lanzamos un llamado a las y los regidores que no se presentaron, a abrir espacios para escuchar a las personas que asistieron a estas mesas, quienes esperaban conocerles y presentarles sus iniciativas, antes de que publiquen sus Programas de Trabajo Anuales”, expresó e organismo en su comunicado.

De acuerdo con la información que se proporcionó, se trata de un espacio “detonado desde la ciudadanía”, que tenía el objetivo de que los regidores y el síndico, pudieran escuchar y responder a este tipo de iniciativas que en ocasiones no llegan a las comisiones ordinarias por diversos factores, como falta de conocimiento por parte de la ciudadanía sobre las facultades de un regidor y la existencia de las comisiones, o por la escasa difusión de estos espacios desde el Ayuntamiento.

Desde las campañas electorales con candidatos a la presidencia municipal, el movimiento R16 promovió que éstos se comprometieran con la firma del “ABC del Cabildo Abierto”, que contempla una serie de compromisos, dentro de los cuales se incluyó la publicación de los Programas Anuales de las Comisiones Ordinarias, mismos que de acuerdo con el reglamento interior del municipio, los regidores deben presentar en los primeros 60 días posterior a la instalación de la comisión que presiden.

Regidor 16 reiteró que como movimiento que trabaja para construir un cabildo abierto en el municipio de Benito Juárez, seguirá estando en la mejor disposición de seguir colaborando con los integrantes del Cabildo para promover una participación ciudadana real.

Francisco Colunga, de la organización Cultura Cívica A.C e integrante del Consejo Directivo de R16, concluyó dirigiéndose a los regidores asistentes diciendo: “les invitamos a cumplir con los principios de R16 que son calendarización de las sesiones de sus comisiones, máxima publicidad y voz ciudadana.

“Si la ciudadanía conoce cuándo van a sesionar, entonces podrá participar”, manifestó.

Finalmente, puntualizó que R16 junto con la sociedad civil dará seguimiento a este ejercicio realizado monitoreando que las iniciativas sean incluidas en los Programas de Trabajo Anuales o en su caso, impulsando que sean llevadas a las sesiones de comisiones correspondientes para su seguimiento.