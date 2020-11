Cancún 17 de Noviembre.- Socios de Uber denunciaron una nueva “cacería” contra conductores de la plataforma por parte de la Dirección de Tránsito y exigieron hablar con la presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa para hacer de su conocimiento esa situación y que cesen esas acciones, pues según ellos ya está reconocido la prestación del servicio con su publicación en el Diario Oficial.

Águeda Escamilla, socia conductora de Uber, dijo que las detenciones habían cesado, pero este fin de semana volvieron a darse, con al menos cinco, en las que les llama la atención que las hizo sólo la patrulla 5576.

“La detención es bajo cualquier pretexto, por ejemplo, que no traían puesto el cinturón de seguridad, pero luego ponen en la boleta que por prestar un servicio como conductor de Uber”, indicó y señaló que las multas son por 120 mil pesos.

La entrevistada aseguró que en el Diario Oficial ya se publicó la regularización de las plataformas que ofrecen el servicio de transporte mediante una aplicación, por lo que ni Transito ni Movilidad deben detener a conductores de Uber.

“Alzamos la voz porque queremos trabajar en paz, ya no tienen por qué detenernos. Estamos aquí para pedirle a la presidenta municipal que acaben estas detenciones contra nosotros”, dijo.

Aunque no menciona de qué reglamento se habla, Águeda Escamilla aseguró que en la publicación del Diario Oficial el artículo 227 dice que el servicio de transporte mediante una plataforma podrá darse en todo el territorio del Estado sin horario, rutas, ni paradas.

La entrevistada manifestó que los requisitos publicados para obtener el permiso son prácticamente los mismos que les exige Uber para ser socio y habla también de un permiso que van a pagar de manera anual, pero que todavía no saben de cuánto será.

“Concesión y permiso es lo mismo y no necesariamente se refiere a una placa de taxi. Está claro, por lo que no deberían detener a ningún conductor de Uber”, sostuvo e insistió en que Tránsito no tiene la facultad para detener y lo único que demuestra es que trabaja para proteger al Sindicato de Taxistas.