Cancún, 11 de febrero 2022.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria para evitar fraudes al tratar de conseguir los dos medicamentos recién autorizados para atender a contagiados de la covid-19, los cuales sólo están disponibles en el sector salud, dijo Carlos Ortiz Velázquez director de la Cofepris en Quintana Roo.

En diciembre pasado, recordó se autorizó el Molnupiravir y hace un mes Paxlovid, del laboratorio Pfizer, que es más efectivo. Ambos son pastillas, evitan en un 88% la hospitalización y mortandad, y son empleados en la atención de pacientes adultos de riesgo moderado.

Al ser medicamentos controlados no están a la venta al público, de modo que sólo los maneja el sector salud y por ello recalcó no tratar de conseguirlos por redes sociales o cualquier otro medio, que no sea el oficial.

Estos fármacos se caracterizan por tener dos componentes, una proteína que suprime los efectos del virus para que no se replique, y el otro hace que el medicamento permanezca más tiempo en el cuerpo lo que evita mayores problemas de la enfermedad.

El funcionario subrayó que esto no tiene nada que ver con la vacunación al ser una pastilla autorizada cuando uno ya está enfermo. No es un medicamento de prevención.

También sugirió a la población no hacer caso o compartir publicaciones que surgen en las redes sociales que no sean oficiales del sector salud, ya que eso ocasiona confusión y temor.

Con respecto al cubrebocas, dijo que su efectividad depende al correcto uso, o sea, cubrir nariz y boca, y los recomendados por la Cofepris y la Organización Mundial de la Salud, el KN95 y el N95. Quedan descartados los de válvula, pues aunque previene, si la persona está contagiado expulsa el virus por ese aditamento, y los de tela no protegen en nada. (Infoqroo)