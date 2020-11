Cancún 9 noviembre.— Producto de la aguda crisis que generó la pandemia de la covid-19 y la falta de circulante, se calcula que a fin de año habrá cerrado el 30 por ciento de los establecimientos afiliados a la Cámara de Comercio (Canaco) en Cancún, afirmó su presidente, Rafael Ortega Ramírez.

Los cierres serían porque los ingresos son insuficientes para pagar las rentas, lo que obligará a esos comerciantes a migrar a la informalidad, donde tendrán que aprovechar las redes sociales para poder ofertar sus productos.

El líder de los comerciantes indicó que, definitivamente, este ha sido un año muy malo para

todos los sectores y, en general para la población, por lo que, a los comerciantes que alquilan un local les resulta imposible obtener ganancias para mantener a sus familias.

“Lamentablemente, calculamos que algo así como un 30 por ciento de los comercios tendrá que cerrar. No me refiero precisamente a que vayan a desaparecer, más bien a que la gran mayoría de ellos, si no es que todos, cambiarán a la informalidad”, aclaró.