Cancún, 10 de julio.- The Dolphin Company se ubicó en la posición #18 del ranking Súper Empresas para Mujeres de Top Companies y la Revista Expansión, que evaluaron las prácticas enfocadas al bienestar del talento femenino en las organizaciones.

Para realizar el listado de 50 posiciones, Top Companies evaluó con base en tres criterios: Prestaciones relacionadas con mujeres, aprobación de la encuesta de trabajadores y presencia de mujeres en la dirección.

“En The Dolphin Company constantemente realizamos campañas internas de no discriminación y equidad de género, creamos horarios que balanceen la vida personal y profesional de nuestros colaboradores, y ofrecemos programas de capacitación que brinden las mismas oportunidades de crecimiento entre hombres y mujeres”, comentó la Mtra. Guadalupe Jiménez, Directora de Valor Humano de The Dolphin Company.

La distinción se suma a la reciente firma de la Iniciativa de Cancún: Women in Global Travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que tiene como objetivo impulsar el empoderamiento de la mujer en la industria. (Infoqroo)