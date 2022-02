Cancún, 10 de febrero 2022.- A pesar de que estamos en semáforo epidemiológico de color amarillo, los tianguistas “ verdes”, cuyo dirigente es Melitón Ortega García, no bajan la guardia en cuanto a continuar aplicando las medidas y protocolos de seguridad e higiene en las 50 plazas donde colocan sus puestos desarmables durante la semana, por lo que ya se están preparando para que sus ventas se incrementen por el Día del Amor y la Amistad el 14 de este mes..

“Aunque hay algunos rebeldes que no quieren cooperar y no traen cubrebocas, eso es asunto de ellos, pero ya no ha habido tantos contagiados porque la gente, en su mayoría, está cuidando el flanco derecho y el izquierdo, por ese lado estamos tranquilos y ojalá ya se acabe esto y empiece el calor para que definitivamente esta porquería termine”, indicó.

Don Meli, como le dicen de cariño, comentó que el frío y las lluvias los han estado afectando y por eso en estos días han trabajado a menor capacidad, ya que la semana pasada en el tianguis de la región 101, que es el más grande de todos los visitaron 10 mil clientes y en este último bajó a cuatro mil, porque repercutió la lluvia.

El líder de los tianguistas “verdes” concluyó al declarar que los más de dos mil agremiados ya se están preparando para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el que darán muchos abrazos y muchos besos, puro cariño, para que no pase desapercibido, pues sus compañeros ya están haciendo la compra de regalos y detalles que la gente acostumbra ese día.