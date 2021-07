Cancún, 4 de Julio.- Cancún FC celebró con éxito la primera edición de su Torneo de Golf con causa, en esta ocasión a beneficio de la Casa Hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal Benito Juárez.

El majestuoso campo ‘El Camaleón’, en Mayakoba, albergó el certamen en punto de las 09:00 horas (salida por escopetazo), con la participación de 88 golfistas.

Como parte de su labor con la sociedad cancunense, la directiva de ‘La Ola Futbolera’ encabezada por el presidente, José Luis Orantes, agradeció a los asistentes, patrocinadores y desde luego, a Fairmont Mayakoba por las facilidades para darle forma, dijo, a lo que ‘pretendemos sea una tradición cada año’: “Gracias a todos por hacer realidad esto, muy contento por lograr lo más importante, no se nos olvide, por una noble causa: apoyar a la Casa Hogar del DIF Municipal Benito Juárez. La idea es que sea una tradición, año con año. Representamos a una gran ciudad y queremos que Cancún vuelva a tener fútbol de Primera División, y para eso estamos trabajando”, manifestó en su mensaje, previo a la comida de premiación.

El ex director técnico de la Selección Mexicana, Manuel Lapuente, su destacado discípulo, el ecuatoriano, Alex Aguinaga, con los Rayos del Necaxa, el brasileño y alguna vez integrante de Rayados del Monterrey, Carlos Alberto Bianchezi, mejor conocido, como ‘Careca’, además de la diputada estatal y pionera del balompié femenil cancunense, Iris Mora, engalanaron el espectacular evento, en la Riviera Maya: “Es un gusto, un placer venir acá, casi siempre venimos mi señora y yo. La verdad, siempre la pasamos muy bien, pero sobre todo, muy agradecido de que todavía se acuerden, porque los directivos ya no se acuerdan. Se los agradezco mucho de corazón. Obviamente, aprovecho, ahora que lo veo, para reconocer que Alex Aguinaga fue uno de los principales jugadores que tuve en Necaxa, y sin él no hubiéramos podido ganar los dos campeonatos, incluso, llegamos a una tercera final, que se nos fue”, consignó el experimentado entrenador.

Una camioneta Porsche Macan 2021 para el hole in one (hoyo 10), a la postre, sin ganador,

motocicletas para los primeros lugares de los oye’s en los hoyos 4, 8, 10 y 15, trofeos, putt, wedges y cenas en el referido complejo, fueron algunos de los premios.

José Luis Martínez (hoyo 4), Patricio Rodríguez (hoyo 8), David Martínez (hoyo 10) y Damián Huerta (hoyo 15), acapararon las motocicletas en disputa.

David Martínez y Alfonso Ocharán, ganaron el primer lugar de la categoría mayor llevándose como premios, como bolsa de golf, drivers, trofeos y estancias para cada uno por dos noches en Mayakoba.

Los asistentes recibieron su kit de bienvenida y posteriormente también concursaron en la rifa de premiación. La organización fue impecable y ya inicia la preparación para la segunda edición en el 2022.