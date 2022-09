Cancún, 25 de septiembre 2022.- “Si te cansas de correr, trota; si te cansas de trotar, camina, así decía la Madre Teresa de Calcuta y hay que seguir ese ejemplo”, indicó el rector de la Universidad Tecnológica de Cancún BIS, Mtro. Julián Aguilar, al iniciar la 6ª edición de Carrera Deportiva de la Universidad Tecnológica de Cancún “Hagamos del Turismo una Meta”, en conmemoración del Día Municipal del Turismo.

El banderazo de salida lo hizo el rector de la UT Cancún BIS, Mtro. Julián Aguilar, en compañía de Alfonso Zúñiga, representante del secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto; así como de los secretarios de Vinculación y Académico de la Universidad, Elena Múgica y Manuel Rivero, respectivamente; del director de extensión universitaria y servicios estudiantiles, César Martín de la Vega y de la directora de finanzas, Liliana De la Cruz.

En esta ocasión, unos mil 500 corredores de 10 países se dieron cita de manera presencial y virtual para participar en la tradicional carrera que organiza la UT Cancún BIS desde el 2017 con motivo de la celebración de la principal actividad económica del municipio y la entidad que es el Turismo.

Con las modalidades de carrera de 21, 10 y 5k o caminata de 3k, en categoría femenil y varonil, interno y externos de la universidad, Julián Aguilar los invitó a disfrutar el recorrido en esta fresca mañana, en la que se sumaron personas de distintas ciudades y países para vibrar por el Turismo; reconociendo esta actividad a través de esta carrera que posiciona a Cancún en distintas partes del mundo.

Con corredores de Canadá, Dubai y distintas ciudades de México, disfrutaron de la activación física que estuvo a cargo de Noemí Ku, del departamento de actividades culturales y deportivas de la UT Cancún. Posteriormente se alistaron los participantes, saliendo primero el bloque de los corredores de 5 y 10k para realizar el recorrido por las inmediaciones de Lagos del Sol y, después salieron los participantes de la caminata de 3k. Cabe destacar que de manera virtual Gabriela Delgado fue la única participante que hizo el recorrido de 21k.

Durante casi una hora, los deportistas pusieron a prueba sus habilidades y determinación para cruzar la meta; ya que sin importar la edad, sino el corazón y ganar por seguir adelante, es como cada uno de los participantes dieron todo de sí para hacer del turismo una meta.

Una vez que concluyeron su recorrido, los atletas recibieron un merecido masaje deportivo por parte de las y los estudiantes de la carrera de Terapia Física; para posteriormente, participar en la ceremonia de premiación que estuvo a cargo del rector Julián Aguilar y los secretarios de Vinculación y Académico, Elena Múgica y Manuel Rivero, respectivamente, quienes hicieron entrega de los premios y reconocimientos a los tres primeros lugares de cada categoría.

Julián Aguilar agradeció a los estudiantes de Terapia Física por el trabajo realizado con los corredores; además de hacer un reconocimiento a las y los integrantes del departamento de actividades culturales y deportivas por el extraordinario trabajo de organización para hacer realidad esta 6ª edición de la carrera deportiva; de igual manera lo hizo con el departamento de difusión y captación para transmitir este evento.

En el marco de los XXV años de la Universidad Tecnológica de Cancún, el rector enfatizo que el sueño que tienen todos quienes integran la comunidad universitaria es que cumplan su meta de concluir su preparación académica, por lo que este evento representa de manera simbólica cruzar la meta de su carrera.

Indicó que para los primeros tres lugares de la caminata de 3k se entregó un trofeo; para la carrera de 5k se dieron $1,500 pesos al primer lugar, además de un certificado de lente por lente y delfinus; para el segundo $1,000 pesos y para el tercero $500 pesos y premio en especie para cada uno. En tanto que para los ganadores de la carrera de 10k, el primer lugar se llevó $2,000 pesos, el segundo lugar $1,500 pesos y el tercero $1,000 pesos y premios en especie.

Así mismo, al finalizar el evento se realizó la rifa para todos los participantes, con un total de 214 premios que se repartieron entre los mil 500 competidores que lo hicieron de manera presencial y virtual.

Los cientos de corredores de la 6ª. Carrera de la UT Cancún BIS 2022 “Hagamos del Turismo una Meta” participaron en una rifa virtual que se pudo realizar gracias al apoyo del Gobierno del Estado, la Cojudeq, el ayuntamiento Benito Juárez, el Instituto Municipal del Deporte, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Radio Ayuntamiento, así como de los patrocinadores: Delphinus, Lente por Lente, California Fitness, Ópticas Lux, Clínica Yantra Beauty, Crococun Zoo, Torta & Run, Foto Selenne, Marcelo Salinas Periodista, Acevedo Multimedios, Hit Fit sport, Royal Resorts, Grupo Bahía Maya, Kunko, Model Art Spa, Graduate, Abriendo puertas en Quintana Roo A.C, Vangart, El Fish Fritanga, The Wolf Pack, Mekari óptica, Ópticas Espadas, Lion Crosstraining, JC Producciones, Kinesium, Gestalt Caribe, Hulk Gym, Courtyard by Marriot, Fiesta Inn Cancún las Américas, One Hoteles, Unidad de Salud Integral, El Cantón Toluqueño y ACC Corporativo.

RESULTADOS