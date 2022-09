Cancún, 6 de septiembre 2022.- Como parte de las acciones del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, del 28 de agosto al 3 de septiembre, el Caribe Mexicano llevó a cabo una caravana nacional de promoción junto con Volaris, la cual abarcó la zona Metropolitana de México e incluyó las ciudades de: Puebla, Pachuca, Toluca y Ciudad de México.

“La caravana de promoción comprendió cinco eventos en los que se realizaron presentaciones para 380 agentes de viajes en total, promoviendo las bondades naturales de cada uno de nuestros 12 destinos y destacando la amplia conexión que poseen a través de las rutas directas de Volaris. Posteriormente a cada presentación, se realizó una exhibición en alianza con hoteleros y prestadores de servicios turísticos de los destinos, quienes tuvieron oportunidad de destacar sus productos y novedades, así como establecer relaciones de negocios con los agentes”, comentó Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

De acuerdo con información que se proporcionó, Volaris inició operaciones en Quintana Roo en 2006 y desde entonces ha transportado a más de 26 millones de pasajeros.

Actualmente, Cancún recibe 2 vuelos diarios de Puebla, Toluca y Pachuca, y desde el aeropuerto Santa Lucía AIFA, se espera también una segunda frecuencia a partir del 16 de septiembre de este año.

En 2021 estos aeropuertos generaron un total de 470,000 pasajeros hacia los destinos del Caribe Mexicano y durante 2022 se han recibido 295,000 pasajeros, y se tienen programados para el resto del año 1,250,000 de asientos de avión distribuidos en 6500 vuelos desde estos aeropuertos, lo que representa un incremento del 12% en la conectividad respecto a 2019.

La conectividad aérea de Volaris hacia el Caribe Mexicano incluye vuelos directos desde Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Juárez, León/Bajío, Morelia, Culiacán, Ciudad de México – Felipe Ángeles, Guatemala, El Salvador, Costa Rica – San José, Colombia – Bogotá y Perú – Lima hacia Cancún; además Ciudad de México hacia Isla Cozumel; y desde Ciudad de México y Guadalajara hacia Chetumal.

Por parte de la delegación de Quintana Roo participaron el área de Promoción del CPTQ, la Asociación de Hoteles de Isla Cozumel, Cirque du Soleil Joyà, Jungala Aqua Experience, Iberostar Hotels&Resorts, Palace Resorts, The Top Connections, Hoteles Mia & Resorts, Grupo Lomas, Emporio Cancún, Viva Wyndham Resorts, The Westin Cozumel, All Ritmo Cancún Resort & Waterpark, Grupo Xcaret, El Cozumeleño Beach Resort, RCD Hotels, Tukan Hotels, Bluebay Grand Esmeralda, BF Hotels, Hotel Sensira Resort & Spa, Beachscape Kin Ha Villas & Suites Cancún y Blue Diamond Resorts. (Infoqroo)