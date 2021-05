• En constante crecimiento y posicionado casi al frente de los contendientes por la presidencia municipal de Benito Juárez, Jorge Rodríguez presentó su Plan de Gobierno con asistentes de la comunidad de las distintas cámaras empresariales cancunenses

• Estableció que junto a su partido el PRI de Benito Juárez, se ha construido el camino al ayuntamiento, a base de propuestas y compromisos

• “Como ciudad de vanguardia necesitamos caminar a la par de las agendas globales para que nuestro crecimiento sea duradero”, dijo

Quintana Roo a 29 de mayo del 2021.- “Gobernar Cancún requiere de vocación, seriedad y responsabilidad”, afirmó Jorge Rodríguez Méndez, candidato del PRI a la presidencia municipal de Benito Juárez.

En la presentación de su Plan de Gobierno, con asistentes de la comunidad de las distintas cámaras empresariales con representación en Cancún, estableció que junto a su partido el PRI de Benito Juárez, Quintana Roo, se ha construido un camino conjunto al ayuntamiento, a base de propuestas y compromisos.

“En estas últimas semanas les he pedido su confianza, ahora me atrevo a ir un poco más allá y les pido su respaldo, su voto, para que juntos recuperemos nuestra ciudad. Esa es una tarea que ya no puede esperar más, no podemos perder más oportunidades de crecimiento y desarrollo. El proyecto que encabezo es uno de absoluta seriedad y compromiso por Cancún”, destacó.

Y en esa secuencia de buen trabajo, presentó a la sociedad un plan de gobierno “que se sostiene en 5 grandes Ejes y que da respuesta puntual a los temas que a ti y tu familia realmente le interesan”, dijo.

Ciudad Emprendedora, Segura y Pacífica; Dinamismo Económico y Empleo Digno; Empoderamiento de la Población Benitojuarense; Infraestructura Resiliente y Desarrollo Urbano Sostenible; Buen Gobierno e Instituciones Sólidas.

De acuerdo a lo expresado por el próximo edil municipal, estos 5 Ejes, además de nutrirse del contexto local, también están alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas. Porque si bien nuestras fortalezas locales nos han hecho un destino universal, como ciudad de vanguardia necesitamos caminar a la par de las agendas globales para que nuestro crecimiento sea duradero.

Desarrollo de los Ejes del Plan de Gobierno de Jorge Rodríguez Méndez

Ciudad Emprendedora, Segura y Pacífica.

Una ciudad en la que tú y nuestros visitantes se sientan tranquilos y a la que verdaderamente puedan llamar hogar.

Y lo vamos a lograr con:

Ampliación de los programas de prevención de la violencia de todo tipo.

Creación de refugios municipales para mujeres y miembros de la comunidad LGBTTIQ+ que sean víctimas de violencia.

Ampliando el alcance de los programas de prevención del delito.

Mejorando equipamiento y adiestramiento para la policía municipal.Creación de comités de policía vecinal para fortalecer el tejido social.

Actualización de vialidades incluyendo nomenclatura y semaforización inteligente.

Mejorar el transporte público. Restructuración de las rutas.

Mejorar paraderos de transporte público y acotamiento.

Manual de actuación con perspectiva de género de los cuerpos policiales en manifestaciones.

Para recuperar el Dinamismo Económico y Empleo Digno, vamos a brindar:

Apoyos económicos para emprendedoras y microempresarias.

Apoyos económicos para artesanos, artistas y creadores.

Desarrollo de Ferias de empleo con la participación de empresarios.

Incrementar los descuentos en el pago del impuesto predial.

Simplificar trámites y permisos para empresas; en conjunto con cámaras empresariales trabajaremos para simplificar al menos el 50% de los trámites del municipio.

Creación de corredores turísticos en la zona urbana y centro de la ciudad

Retomar y relanzar el programa Hecho en Cancún.

Remolques para las lanchas de los pescadores de Puerto Juárez y una camioneta de arrastre en la subdelegación.

Retomar la Expo Cancún, el festival del caribe, festival de jazz y las noches caribeñas.

Ferias para que los artesanos y productores locales puedan tener espacios para ofertar sus productos.

Descuentos en trámites y derechos municipales para empresas con giro artístico-cultural.

El primer año de gobierno solo se tramitará la licencia de funcionamiento, a partir del año dos y tres sólo se pagara basura, predial e inspección de protección civil.

Para recuperar el bienestar y hacer posible el Empoderamiento de la Población Benitojuarense, nuestras propuestas son:

Construcción de una nueva casa del adulto mayor.

Reconversión del Centro de Atención Canina en un Hospital Veterinario Público.

Programa de internet gratuito en espacios públicos, dotación de celulares y tabletas.

Creación de una nueva base de la Cruz Roja cerca de las colonias irregulares.

Instalación de módulos de salud, con pruebas rápidas, dotación de cubrebocas y gel.

Habilitar nebulización para prevención del mosquito portador del dengue.

Retomar festivales gratuitos de música, danza y culturales.

Hacer un parque y habilitar un cementerio para mascotas.

Creación de línea de apoyo psicológico para jóvenes, así como gestionar ante el estado y federación la construcción de un hospital psiquiátrico y uno de oncología.

Construir una Academia Cultura Municipal en Cancún con talleres y actividades dirigidos a jóvenes creadores y que tenga atribuciones certificadoras.

Organizar un evento deportivo y/o cultural al mes de nivel nacional y/o internacional.

Recuperación de corredores turísticos para impulsar la sana convivencia ente los ciudadanos.

Generar una identidad de Cancún con narrativa, gastronomía, imágenes y canciones.

Para recuperar los servicios y obras públicas de calidad, y así impulsar una Infraestructura Resiliente y Desarrollo Urbano Sostenible, los compromisos que ponemos sobre la mesa son:

Construcción de puentes viales en espacios estratégicos como el de Avenida Kabah y Andrés Quintana Roo.

Rehabilitación integral del Boulevard Colosio.

Rescate de parques emblemáticos en el municipio

Construcción de 25 nuevos domos, gimnasios, canchas deportivas con pasto sintético y parques.

Repavimentación y bacheo oportuno en todas las zonas de la ciudad.

Se convertirán los terrenos baldíos municipales en parques y espacios para los vecinos.

Creación de nomenclatura en toda la ciudad.

Programa de banquetas y guarniciones en avenidas.

Reforestación y embellecimiento de camellones y glorietas.

Embellecimiento de monumentos de la ciudad.

El parque Cancún Mall se hará un proyecto integral para esparcimiento familiar.

Poner en marcha el reglamento de Imagen Urbana.

Y para tener un ayuntamiento que sea un aliado de los cancunenses, un ejemplo de trabajo ordenado y transparente, un Buen Gobierno con Instituciones Sólidas, las propuestas son: