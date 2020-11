Chetumal, 13 de noviembre (Infoqroo).— El gobernador Carlos Joaquín González confirmó que está “haciendo una evaluación” de varios perfiles y también está a prueba el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Lucio Hernández Gutiérrez, para definir al reemplazo del ex titular, Alberto Capella Ibarra.

El jefe del Ejecutivo comentó que luego del anuncio de en el sentido de que aceptó de la separación del cargo de Alberto Capella Ibarra, nombró como encargado del despacho a Hernández Gutiérrez, quien también estará aprueba.

En ese sentido afirmó que ya se analizan varios perfiles para definir quien se ocuparía de la Secretaría de Seguridad.

También se dará oportunidad al encargado del despacho para que participe en esta evaluación para definir si cubre los requisitos necesarios para ocupar el cargo, subrayó.

En otro contexto, el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Orvañanos Rea, confirmó que Capella Ibarra prácticamente está fuera de la SESP porque el Gobernador analiza diversos perfiles para ocupar esa posición.

“Capella Ibarra está fuera de la nómina, no está cobrando, no está tomando decisiones y lo más probable es que no vuelva… Sin embargo, es el Gobernador quien lo informará en su momento”, afirmó.