Cozumel. – El gobernador Carlos Joaquín atendió de manera personal a la ciudadanía en el Domo de la unidad deportiva Independencia en Cozumel, a través de la audiencia pública “Platícale al gobernador” para atender las necesidades de manera cercana e inmediata.

Para avanzar en la solución de las necesidades de las familias en el estado, se han realizado 35 audiencias en los 11 municipios de Quintana Roo en donde se han registrado 18 mil 423 asuntos; de los cuales más de 12 mil 300 personas ya han sido atendidas por el ejecutivo.

“Hemos atendido a las personas de manera directa, personalmente, además con el trabajo de todo el equipo ofrecemos en muchos casos soluciones inmediatas, en otras seguramente posibilidades de atención y en unas más, desafortunadamente, no hemos podido apoyarles pero hemos sido totalmente atentos a sus comentarios y posibles respuestas”, indicó el gobernador.

Durante la audiencia pública número 35 “Platícale al gobernador”, se atendieron a 103 personas; 78 de ellas mujeres y 25 hombres, dando atención a un total de 135 asuntos relacionados con vivienda, empleo, educación, salud como entrega de sillas de ruedas y aparatos funcionales, obra pública, apoyos y gestión social, así como proyectos emprendedores.

“Estoy muy feliz de hablar con el gobernador, le expliqué que me habían llegado muy altos los costos de algunos servicios en mi casa, pase con 3 dependencias porque él me mando para allá, la verdad estoy sin trabajo desde que empezó la pandemia y al final hasta me inscribí en la bolsa de empleo a ver si algo sale”, señaló la señora Margarita.