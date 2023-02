CANCÚN, 17 de febrero.— Jesús Zambrano, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó al ex mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de traicionar a la alianza que lo llevó a la Gubernatura del estado.

En una conferencia de prensa, Zambrano declaró que aunque Carlos Joaquín González nunca fue militante del PRD, en respuesta a la entrega del estado en el proceso electoral pasado, los diputados y senadores del partido rechazaron su designación como embajador de México en Canadá.

Según el líder del PRD, Carlos Joaquín González contribuyó a la derrota de la coalición PAN/PRD, y el voto del PRD en la Comisión Permanente fue en contra de su designación como embajador. Zambrano calificó la acción del ex mandatario como una traición a los postulados que sostuvo cuando llegó a la gubernatura.

“Para nosotros fue una traición desde luego a los postulados que sostuvo cuando llegó a la gubernatura; punto, no hay más”, declaró Jesús Zambrano en la conferencia de prensa.

Con estas declaraciones, el líder nacional del PRD reiteró la posición del partido respecto a la gestión de Carlos Joaquín González como gobernador de Quintana Roo y la decisión de rechazar su designación como embajador de México en Canadá.