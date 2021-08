Chetumal, 30 Agosto.- Un total de 382 planteles educativos, de los más de mil 500 de educación básica, retomaron las clases presenciales en esta entidad al corte de la tarde de este primer día de clases del ciclo escolar 2021-2022, informó el Presidente de la Asociación de Padres de Familia en la entidad, Sergio Acosta Manzanero.

En entrevista con Infoqroo, señaló que el reporte emitido por la Secretaría estatal de Educación fue de 300 escuelas particulares y 82 públicas que decidieron regresar a clases presenciales a partir de este lunes, cuidando los protocolos sanitarios para evitar un brote del nuevo coronavirus entre los menores de edad.

El representante de los padres de familia previó que más planteles educativos se sumen a la apertura de sus instalaciones para los alumnos, en el transcurso de esta semana y de la siguiente, principalmente en las zonas rurales, donde las escuelas están más cuidadas y no presentan daños considerables en su infraestructura. Por lo menos, espera la apertura de 200 escuelas más.

“En las comunidades no hay muchos casos de COVID-19 y las escuelas no fueron vandalizadas y en las comunidades rurales es en donde se requiere mayor presencia de maestros, porque en esos lugares no hay internet, ni medios, ni económicos, ni electrónicos, para continuar a distancia”, apuntó.

También dijo que no hay límite estipulado para que decidan si se regresa a clases presenciales o no, pero todo dependerá de la conformación del Comité de Padres de Familia (de cada escuela), quienes al final del día decidirán si regresan a las aulas o no. (Infoqroo)