Chetumal, 6 de febrero 2022.- El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) en Quintana Roo exhortó a la población a no caer en actividades deshonestas, como es la adquisición de certificados falsos, pues al final pudieran acarrearles un problema legal, dijo su Directora, Candy Raygoza, quien dijo que un 20 por ciento de esos documentos de primaria o secundaria sometidos a escrutinio, resultan falsos.

La entrevistada mencionó que al Instituto le llegan documentos para validar, sobre todo certificados de educación básica, de los cuales mencionó que por cada 10 que revisa, al menos dos resultan ser falsos o no tener la validación correspondiente ante la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación en Quintana Roo.

Señaló que la detección de estos documentos apócrifos no solo representan un acto deshonesto por parte de la persona que pagó por un documento falso, sino también un hecho de corrupción y peor aún, un fraude que es penado por la ley.

“En el instituto me ha tocado validar algunos certificados y sí, me ha tocado cancelar o manifestar que un certificado no es válido”, apuntó la funcionaria.

Aclaró que el IEEA no certifica la preparatoria, pues solo se dedica a impartir educación primaria y secundaria, por lo que el alumno al egresar de la educación básica únicamente se canaliza a una institución de educación media superior.

La funcionaria exhortó a no caer en este tipo de irregularidades, ya que cada vez son más las empresas que hacen uso de la tecnología para validar la documentación por lo cual es muy fácil detectar las documentación falsa. (Infoqroo)