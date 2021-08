Chetumal, 28 de agosto.- A dos días del regreso a clases presenciales y el inicio del ciclo escolar 2021-2022, únicamente 201 escuelas están listas, de 252 que alzaron la mano están listas para recibir a los estudiantes el próximo lunes 30 de agosto.

De las 201 escuelas que se reportan listas para regresar a clases presenciales, 179 son particulares y las otras 22 son públicas.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte del estado, informó que del total de escuelas que aseguraron estar en condiciones de permitir el regreso de sus estudiantes, alrededor de 170 están en el municipio de Benito Juárez.

Sin embargo, aseguró que esta cifra podría variar durante el fin de semana, debido a que hay interés por parte de más planteles para regresar a las aulas el lunes 30 de agosto.

Recordó que para poder registrarse como escuelas listos para recibir alumnos, deben tener ya conformados sus comités de salud y cumplir con los requerimientos del Plan de Regreso Responsable que han elaborado la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Regreso a clases será gradual y sólo donde ya exista un comité de salud

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González indicó, a través de un mensaje en redes sociales, que pese a que el inicio de clases es el próximo lunes, el regreso presencial seguramente será de forma gradual.

“Se irá dando (el regreso presencial a clases) en determinados días hasta poder completar todas las escuelas, pero esto se seguirá haciendo en lo que resta del año”.

Pero advirtió que en primera instancia, 350 planteles no podrán aspirar a un regreso a clases presenciales, ya que no cuentan con los servicios adecuados para los alumnos y el personal docente, como falta de energía eléctrica y agua potable, hay baños destruidos, daños en puertas o no hay mobiliario.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, secretaria de Educación de Quintana Roo (SEQ), explicó que los comités de salud de cada plantel deberán analizar y decidir si el plantel está en posibilidades de permitir el regreso de los alumnos a las aulas.

Estos comités lo integran profesores, supervisores, sindicatos, padres de familia, y representantes de la SEQ y Sesa.

Señaló que para ello, las autoridades crearon la plataforma Regreso Responsable Quintana Roo, donde las escuelas comenzaron a registrarse para determinar si regresan o no al modo presencial durante el ciclo escolar 2021-2022.

“Es una decisión que, con mucha responsabilidad y compromiso, cada comité tiene que tomar considerando su contexto, las condiciones de la escuela, la opinión y decisión de los padres y madres de familia”.

Escuelas que regresen a clases presenciales deben enviar un reporte diario

Además, el protocolo para el regreso a clases en Quintana Roo establece que las escuelas que decidan esta alternativa tienen que enviar diariamente un reporte sobre el estado de salud tanto del alumnado como de los maestros, y tendrán una supervisión constante de la Sesa y la SEQ, añadió Vásquez Jiménez.