Chetumal, 21 Julio.- Alarifes que laboran en una obra de Calderitas volvieron a manifestar su inconformidad ante las condiciones laborales en las que trabajan, pues estos son requeridos a trabajar horas extra sin que les sean pagadas, además de carecer de las condiciones necesarias para brindar sus servicios, aseguró el representante del Sindicato José Vasconcelos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Adrian Alafita Morales.

Este miércoles, los representantes del sindicato, en conjunto con otras personas, intentaron detener los trabajos en dicho lugar, a fin de entablar un acuerdo con los representantes de la empresa UISA, que no respeta las condiciones laborales.

“Los trabajadores se quejan con nosotros y nos manifiestan que les han presionado con su trabajo, los presionan más por el simple hecho de haberse quejado de que no tienen baños, que no les han pagado, que a las horas de comer no los dejan salir, y otras cuestiones”, apuntó.

Indicó que todos estos planteamientos han sido manifestados a los encargados de la empresa, sin que hasta el momento tengan una respuesta favorable.

Los afectados son al menos 40 personas, que, según aseguran, trabajan algunos de ellos horas extra, pero, sin embargo, ello no lo ven reflejado en su salario. (Infoqroo)