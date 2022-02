Chetumal, 17 de Febrero 2022.- La Presidente Municipal, Yensunni Martínez Hernández, violentó la Ley de los Municipios al no hacer pública la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, alegando la veda electoral, derivada de la Revocación de Mandato del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló el regidor, Jorge Herrera Aguilar.

Ante esto, la alcaldesa de Othón P. Blanco culpó públicamente a la Dirección de Comunicación de Social del Ayuntamiento, a cargo de Jorge Rodríguez, por no “acatar la instrucciones” de publicar dichas sesiones en las plataformas digitales oficiales del municipio.

Durante la sesión ordinaria número ocho, Herrera Aguilar, presidente de la Comisión de Gobierno y Régimen Interior, manifestó su inconformidad al notar que la transmisión, que debía ser pública y por la página del Ayuntamiento, contaba con un retraso y se realizó desde el portal de un medio de información privado.

El concejal hizo uso de la palabra para denunciar que estas acciones vulneran, según él, las garantías ciudadanas, la Ley de los Municipios y el reglamento interior del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Le recordó a la alcaldesa que las sesiones del ayuntamiento serán públicas, salvo que se registren asuntos que por su naturaleza no pueden ser de inmediato conocimiento al público, para lo cual dicho resolutivo deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y que cuando las sesiones sean públicas, serán transmitidas en la página de internet del Ayuntamiento.

De acuerdo con el reglamento interior del Ayuntamiento. “las sesiones públicas, además de realizarse conforme a las disposiciones establecidas en los demás ordenamientos de aplicación general para la comuna, deberán ser transmitidas mediante video en tiempo real (en vivo), a través de sus diversos mecanismos de difusión”.

“La Secretaría General del Ayuntamiento será la encargada de los trabajos de difusión de los trabajos de difusión de las sesiones, y para tal efecto, se coordinará y apoyará con la dirección de Proceso Legislativo, dirección de Tecnologías de Información y la Dirección de Comunicación Social”, establece la norma.

El regidor también expuso que la séptima sesión ordinaria tampoco fue transmitida y hasta el momento no ha sido subida a ninguno de los medios electrónicos del ayuntamiento.

Ante los cuestionamientos hacia la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, que depende de Jorge Rodríguez Ruiz, la alcaldesa se excusó en público y dirigió la responsabilidad a su vocero.

“En esta Presidencia se ha dado la instrucción en todo momento para que se transmitan en vivo las sesiones de cabildo como de comisiones, estando de testigos incluso algunos regidores, que le pedí al director de Comunicación que así fuera.

“La instrucción no fue acatada, o no fue acatada de forma correcta porque. sí se está transmitiendo en vivo, pero se está transmitiendo en vivo, mediante otras páginas (no oficiales), ahorita mismo les envió el link, pero ya era una instrucción que se había dado”, aseguró la edil.

También prometió que subirán las sesiones que no han sido transmitidas en vivo desde la página del Ayuntamiento, e hizo el exhorto público para que el Director de Comunicación Social si cumpla esta vez. (Infoqroo)