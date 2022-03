Chetumal, 8 de Marzo 2022.- Unos dos mil trabajadores de la cadena Walmart se manifestaron por segundo día consecutivo en Quintana Roo al no llegar a un acuerdo con esa empresa a la que exigen pagos puntuales de bonos, apoyo al transporte, no al cobro de comida y no más malos tratos.

Los empleados de la trasnacional estadounidense se manifestaron tras los presuntos abusos y malos tratos laborales que reciben de parte de dicha empresa.

Los inconformes se manifestaron en sus respectivos supermercados, en franquicias como la propia Walmart: Superama, Sams’ Club y Bodega Aurrera, donde estuvieron respaldados por el sindicado de la Confederación revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Diversos trabajadores, que declinaron identificarse aseguraron que la cadena Walmart ha incumplido con el contrato colectivo firmado, por lo que mantendrán sus manifestaciones, hasta llegar a un acuerdo.

Las quejas son por la falta de pago de los respectivos bonos anuales a los trabajadores, en montos que varían de acuerdo a lo que hayan vendido; así como por el cobro por la comida que consumen en esos establecimientos y que en algunas ocasiones está, según ellos, descompuesta.

Tampoco, alegan, reciben apoyo para el transporte público y, además, se quejaron de ser maltratados por sus respectivos superiores de esa firma trasnacional. (Infoqroo)