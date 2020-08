Quintana Roo una semana más con naranja en semáforo estatal epidemiológico

CHETUMAL, 27 de agosto.- Quintana Roo iniciará el mes de septiembre con una semana más en color naranja dentro del semáforo epidemiológico estatal, informó el gobernador Carlos Joaquín González.

En su mensaje de los jueves dijo que en los últimos cuatro días volvió a aumentar el factor que mide el riesgo de contagios, por lo que se definió no avanzar al semáforo amarillo, como se esperaba.

“Quintanarroenses, nos mantenemos en color naranja en todo el Estado del 31 de agosto al 6 de septiembre. Avanzar en el Semáforo Estatal y ganar la batalla contra el COVID-19 es tarea de todos” expresó.

Sostuvo que sigue cerca la posibilidad de cambiar de color en el semáforo, de pasar de naranja a amarillo, tener mucho más acciones y actividades que permitan ir recuperando “nuestra vida, nuestra forma de actuar”

“Y entonces nos sentiremos todos mucho mejor, pero sobre todo mucho más satisfechos”, consideró.

En su mensaje al dar a conocer avances del Plan Reactivemos Quintana Roo y la actualización del semáforo epidemiológico estatal, el gobernador Carlos Joaquín, señaló que la entidad avanza en materia de su recuperación económica, pero aún no es suficiente, que se tiene que trabajar todavía mucho más en poder alcanzar mejores niveles de desarrollo, tener un mayor número de empleos, de creación de éstos, de seguir siendo líderes en la generación y creación de puestos de trabajo.

“No son momentos fáciles, son momentos complicados y difíciles en los que tenemos que trabajar duro y fuerte para poder alcanzar esos niveles que ya conocíamos y teníamos anteriormente”, aseveró.

De igual manera, añadió que ante esta nueva normalidad, se tiene que mantener el cuidado de la salud, conscientes de que es muy probable que ya nunca se regrese a la forma de vida anterior.

“Para adelante, deberemos ser muy cuidadosos en nuestra salud, muy cuidadosos en esos hábitos de los que yo les hablo, en el uso del cubrebocas, en el lavado frecuente de manos, en el no saludarse de mano, ni de abrazo, ni de beso, en mantener la distancia de más de metro y medio entre persona y persona, el de no usar un equipo de transporte que ya va con el número de pasajeros que debe de tener, para no contagiar a sus clientes”, concluyó.