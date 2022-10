Chetumal, 6 de octubre 2022.- El más reciente diagnóstico que se tiene en materia de derechos humanos, arroja que los 4 Centros de Reinserción Social de Quintana Roo siguen con calificación reprobatoria, expresó el encargado del despacho de la Comisión de los Derechos humanos, Felipe Nieto Bastida.

En entrevista, dijo que en breve se darán a conocer los resultados del diagnóstico anual aplicado a los cuatro centros penitenciarios ubicados en Quintana Roo.

Explicó que esta información se obtiene del recorrido físico de estos sitios, así como de entrevistas aplicadas a los internos e internas.

En entrevista, explicó que en esta ocasión se obtuvieron calificaciones de entre el 6 y 7, las cuales se consideran aún bajas ya que siguen existiendo las mismas carencias que años anteriores, es decir no ha tenido un avance significativo en su atención al menos por parte de la administración del ex gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, quien puso al frente a los ex secretarios de Seguridad Pública Alberto Capella Ibarra y Lucio Hernández.

El entrevistado declaró que Chetumal bajo su calificación, porque se detectó falta de atención a la infraestructura al ser ya un edificio muy antiguo y el trato a las personas privadas de su libertad.

Nieto Bastida dijo que esté diagnóstico será presentado a detalle en las próximas semanas, a fin de que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública atienda para mejorar su calificación.

“Siguen siendo bajas y en algunos casos ha disminuido y la disminución fue por el trato, seguimos considerando que hace falta la rehabilitación de algunos edificios porque son ya viejos para la reinserción de las personas”, afirmó.

El entrevistado declaró que en el tema de autogobierno ya fue abatido, así como el tema de beneficios o celdas “VIP”.

“Se hicieron las observaciones correspondientes, a la fecha no tenemos un dato donde existan celdas VIP, hace años si se detectaron algunas y fueron desmanteladas, actualmente no nos arroja esta situación”, aseveró.

De acuerdo con información a la que se tuvo acceso, el consejo técnico interdisciplinario solo permite para algunos internos el uso de ventilador y parrillas eléctricas para sus alimentos. (Infoqroo)