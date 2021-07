Chetumal.- El gobernador Carlos Joaquín explicó que continúan fortaleciéndose las acciones para evitar que el contagio de covid-19 siga creciendo, ya que en los últimos días se registraban hasta 300 casos diarios.

“Nos han ayudado mucho para que estos contagios no avancen, pero requerimos todavía más de la participación de la gente, que no relajen las medidas, que acudan a vacunarse y, principalmente, que reduzcan la movilidad. Es mejor quedarse en casa, si no tienes por qué salir”, expresó el gobernador de Quintana Roo.

A través de sus redes sociales, Carlos Joaquín dio a conocer que, en los últimos meses, cuatro bebés fueron internados de gravedad a causa de la covid-19 en Quintana Roo, por lo que es necesario cuidarse al doble con los hábitos de salud, aún cuando se hayan recibido las vacunas.

En los últimos meses, 4 bebés fueron internados de gravedad por #COVID19 en #QuintanaRoo. ¡Cuídate doble con los hábitos de salud! #PonteVIVO https://t.co/TMpMN5g4iX — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 10, 2021

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, mantiene cinco puntos de pruebas rápidas en Benito Juárez, dos en Cozumel y tres en Othón P. Blanco.

También exhorta a los quintanarroenses a que, cuando detecten alguno de los síntomas de la enfermedad, acudan de inmediato a su centro de salud o a su hospital, y eviten la automedicación. Esto les puede salvar la vida.

La titular de la Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo expresó que la aplicación de la vacuna contribuye a cortar la cadena de contagios, por lo que es importante acudir por la dosis que corresponda.

El gobernador Carlos Joaquín ha sido insistente en la invitación a todos los quintanarroenses para el cuidado de la salud de las familias y de la comunidad, con la aplicación de los hábitos, el cumplimento de las medidas preventivas y el seguimiento de los protocolos sanitarios para recuperar más rápido las actividades en esta nueva normalidad.

Cuatro medidas son básicas y esenciales: ponerse obligatoriamente el cubrebocas, mantener la distancia entre personas, lavarse las manos con frecuencia y usar alcogel o gel antibacterial.

