Chetumal, 4 de abril 2022.- Chetumal, será siempre nuestra capital y desde aquí hoy iniciamos el proyecto por la transformación y cambio verdadero de Quintana Roo, impulsado por la esperanza de cientos de miles de quintanarroenses”, destacó Mara Lezama candidata a la gubernatura del Estado de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, en su arranque de campaña.

Ante una gran cantidad de personas que se reunieron en la emblemática colonia Proterritorio, donde Andrés Manuel López Obrador estuvo el 22 de mayo del 2016, la abanderada de la 4T afirmó que entre los quintanarroenses “hay cansancio ciudadano y hartazgo por la deshonestidad y prepotencia del poder corrupto, que se olvidó de los más necesitados”.

En su mensaje durante el evento de inicio de campaña, al que acudieron dirigentes de la coalición, diputados, senadores y gobernadores, dijo que la unidad es la base de este proyecto de transformación y esperanza impulsado por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a reivindicar la política.

Aseguró que la capital del Estado, testigo de algunas de las páginas más negras de nuestra historia política, será la punta de lanza, modelo y ejemplo de la transformación de Quintana Roo.

“Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre, nunca más un gobierno de unos pocos que toman decisiones a espaldas de la gente”, expresó Mara Lezama, quien ofreció cambiar la forma de hacer política y gobernar, poniendo siempre en el centro de las decisiones a los quintanarroenses, sobre todo a los que menos tienen.

La candidata de Morena alertó que en esta campaña los conservadores y la mafia de la corrupción intentarán atacarla porque esa es su forma de hacer política.

“Unidos nos blindaremos de los ataques que lanzarán desde la hipocresía de quienes traicionaron al presidente y a la Cuarta Transformación, quienes no entendieron que ya no son tiempos de chantajes y extorsiones”, respondió.

Además, recordó a que sus padres, María Elena y Manuel, la formaron bajo los principios de honestidad, solidaridad y trabajo, los mismos que ella y su esposo Omar, inculcan a sus hijos Dani, Omi y Marita, a quienes agradeció su apoyo incondicional en 30 años como luchadora social.

Añadió que, tras la invitación a participar en la política por parte del hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió un compromiso porque se puede gobernar con austeridad y honestidad, bajo los principios innegociables de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En medio de aplausos y porras añadió que su gobierno va a ser de cuentas claras.

“Estará incluida la gente. ¡Basta de la política que le cierra las puertas al pueblo!. “Que se escuche claro y fuerte, este 5 de junio juntas y juntos vamos a hacer historia”, expresó.

Acompañaron a la candidata los gobernadores de Campeche, Layda Sansores San Román, y Tabasco, Carlos Merino Campos; Maribel Martínez Ruiz, delegada de Morena con la representación del dirigente nacional, Mario Delgado; Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM y Gerardo Islas, de Fuerza por México, senadores, diputados locales y presidentes municipales. (Infoqroo)