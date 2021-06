Chetumal, 14 de junio.- La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo dio a conocer la recuperación y restitución de cinco inmuebles en Playa del Carmen y Tulum, que fueron despojados de sus dueños, entre ellos el Hotel Tortuga en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, que había sido ilegalmente entregado a Andrea Guiseppe Sabbia, ex cónsul honorario de Italia en Playa del Carmen, pero tras confirmarse actos de corrupción en el acto, fue regresado la semana pasada a sus legítimas propietarios.

En entrevista, el representante legal de las empresas que fueron restituidas en sus inmuebles, Rodolfo Ruiz Sánchez, explicó que previa integración de las carpetas de investigación, el 7 junio ante el Órgano de Control Judicial se llevaron a cabo dos audiencias en las carpetas auxiliares 59/2021 y 60/20121, en donde el Juez de Control determinó que debido al cúmulo de pruebas contenidas en las carpetas de investigación era procedente el aseguramiento del hotel La Tortuga y el inmueble anexo, ordenando la propia autoridad judicial a la Fiscalía de Combate a la Corrupción su ejecución, posteriormente de realizado se restituyera a las víctimas en el goce de sus derechos.

Recordó que el pasado 27 de noviembre de 2020, mediante un acuerdo ilegal dictado por el Fiscal del Ministerio Público Ernesto Rodríguez Soria se realizó un despojo a las morales “Representaciones RS21” S.A.P.I de C.V. y “Kite and Sub Board Center” S. A. de C. V. de la legítima posesión que detentaban la primera del hotel denominado “La Tortuga”, y a la segunda de un inmueble anexo a dicho hotel.

Indicó que ante ello se presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la comisión de uso ilícito de atribuciones y facultades del servidor público por haber despojado ilegalmente a las personas morales en comento.

Según dijo, la Fiscalía Anticorrupción consideró que hubo delito y por ello acudieron ante un juez para presentar los elementos de puebla, y este ratificó el ilícito y demérito que la propiedad debería regresarse a la persona moral agraviada.

Refirió que la diligencia de aseguramiento y restitución de bienes inmuebles ubicados en la Avenida 10 con calle 14, se efectuó el pasado día lunes 7 junio, pero fue hasta este día que se dieron a conocer los resultados luego del trámite aplicado.

En este sentido, el litigante destacó los trabajos realizados por la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Rosaura Villanueva Arzapalo, desde donde se lograron integrar las carpetas de investigación en contra de los Fiscales del Ministerio Público que despojaron inmuebles frente a particulares que tenían el derecho a poseerlos.

Además, reconoció el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en favor de las víctimas de estos delitos, siendo que con acciones como esta se recupera la confianza de invertir en este destino turístico y se asegura que existe un estado de derecho en donde la Ley se respeta.

Y es que, precisó que, como parte de la carpeta de investigación 59/202 se ordenó el aseguramiento y restitución de tres bienes inmuebles, entre los que se encuentra el hotel denominado “Tortuga”, y mediante la carpeta 60/2021 se ordenó el aseguramiento y restitución de un predio aledaño al hotel.

Esta acción implicó iniciar un procedimiento en contra del Ministerio Público Ernesto Rodríguez Soria quien se excedió en sus atribuciones en noviembre del año pasado y dio posesión del hotel en mención a Andrea Guiseppe Sabbia ex cónsul honorario de Italia en Playa del Carmen.

De tal manera, Andrea Sabbia ostentaba la posición sin tener derecho a ella, debido a la participación del ministerio público de la Fiscalía General del Estado y funcionarios del Ayuntamiento de Solidaridad. (infoqroo)