Chetumal, 18 de agosto.- Integrantes del colectivo “Rugir Violeta”, compuesto por menores de edad, han iniciado una campaña en redes sociales, en la que suben fotos de sí mismas con carteles en los que exigen vacunas y medidas sanitaras en las escuelas, por el inicio de las clases presenciales.

Ariadna Vargas Song, de 13 años de edad, dijo que existe preocupación por el riesgo de contagio que corren, al no estar vacunados, en especial cuando saben que en el hospital ya escasean las camas.

Aunque no conoce personalmente un caso de contagio en niños, dijo que familiares sí saben de amigos que han enfermado.

“Es preocupante, porque no me gustaría regresar de la escuela enferma”, dijo la menor.

Otro punto es que la Secretaría de Educación ha evadido su responsabilidad, al indicar que deben ser los padres quienes tomen la temperatura de sus hijos, cuando muchos no tienen los recursos ni para un termómetro.

“En la escuela ni siquiera hay papel de baño, ¿Cómo nos pueden garantizar que habrá gel antibacterial?, muy pocas veces había jabón”, criticó.